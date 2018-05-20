Барри Тротц: "Мы не играли быстро в дебюте матча с "Тампой-Бэй" и сами выкопали себе яму"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц рассказал о причинах поражений своей команды в 1/2 финала Кубка Стэнли против "Тампы-Бэй" (2:3).

- Я не могу (дать оценку началу матча), - цитирует тренера официальный сайт НХЛ. - Возможно, мы подумали, что матч снова начнется в восемь вечера, а не в 19:15, как сегодня. В дебюте я не чувствовал, чтобы у нас что-либо получалось. Мы не играли быстро и сами выкопали себе яму. Я считаю, что во втором и третьем периодах мы играли очень хорошо. Мы начали кататься и играть быстро. У нас была масса моментов. Мы просто не смогли подобраться к ним ближе.

"Тампа-Бэй" ведет в серии со счетом 3:2.