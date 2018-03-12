Аркадий Ротенберг: "Считаю правильным продолжить сотрудничество со Знарком и его штабом"

Председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг в интервью "Известиям" отметил, что не стал бы ничего менять с тренерским штабом Олега Знарка. По его словам, тренеру необходимо дать отработать еще один олимпийский цикл.

- Руководство ФХР как-то вмешивалось в работу Олега Знарка?

- Каждый должен отвечать за свой участок работы. Безусловно, у нас были собрания, на которых обсуждались многие моменты, все делились своими мыслями, своим видением той или иной ситуации. Но мы оградили от какого-либо внешнего давления Олега Знарка, доверившись ему целиком и полностью. Только он, как главный тренер, принимал окончательное решение относительно состава, звеньев, тактики, тренировочного процесса и прочего. Последнее слово всегда было за ним. Это, безусловно, накладывало на него и особые обязательства - он был ответственным за итоговый результат.

- Какова ваша позиция относительно будущего тренерского штаба сборной России и Олега Знарка?

- Я бы не стал ничего менять и оставил бы все как есть на следующий олимпийский цикл. Считаю правильным продолжить сотрудничество со Знарком и его штабом. От добра добра не ищут. За время работы Олега Валерьевича у руля национальной команды он стал более мастеровитым, маститым специалистом. Но принимать решение о продолжении работы в сборной должен, в первую очередь, сам Знарок.