Андрей Светлаков: "Шансы поехать на Олимпиаду в связи с заявлением НХЛ возросли"

Нападающий олимпийской сборной России Андрей Светлаков признался, что шансы поехать на Олимпиаду возросли, но это ничего не меняет, поскольку все равно нужно проявлять себя. Напомним, что НХЛ приняла решение не отпускать хоккеистов на Игры-2018.

– Тренеры говорили о том, что нужно понять ментально, что ты являешься игроком сборной страны. Вы это понимаете?

– Безусловно. Все это прекрасно понимают, что им доверили, вызвали в сборною, и это большая ответственность. Нужно не ударить в грязь лицом. Задачи сейчас у нас прежние, только победа. До этого готовились к Латвии, сейчас к Франции.

– Насколько велико будет разочарование, если не попадете на чемпионат мира в этом году, или пребывание в сборной само по себе много дает?

– Это, безусловно, большой опыт и ответственность. Не важно, что будет дальше. Нужно готовиться к Франции, а дальше посмотрим, как решат тренеры, достоин ли я буду представлять сборную России на чемпионате мира в этом году.

– С трепетом ждете этого решения?

– Я пока об этом не задумывался. Нужно дожить до ближайших двух матчей.

– Заявление НХЛ о том, что лига не отпустила игроков на Олимпиаду, воодушевило?

– Шансы возрастают. Но говорят, что это не окончательное решение. Это ничего не меняет. Как был настрой, так и есть. Нужно проявлять себя с лучшей стороны. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)