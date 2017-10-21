Андрей Марков: "Было бы здорово сыграть в Корее на Олимпиаде"

Защитник "Ак Барса" Андрей Марков отмечает, что все еще получает удовольствие от хоккея. По его мнению, пока это чувство не пройдет, он готов выходить на лед.

- Никогда нельзя быть уверенным. Я давно не выступал за национальную команду, а Олимпиада - это важнейший турнир. В КХЛ выступает много молодых игроков. И я не знаю, каким тренерский штаб видит состав сборной. Так что посмотрим. Но было бы здорово выступить в Корее. Со своей стороны я могу лишь стараться показывать максимум своих возможностей на льду, а окончательное решение принимать уже не мне.

- Чешская легенда Яромир Ягр всегда подчеркивает, что выступление в КХЛ продлило его карьеру. В связи с этим, можете представить, что будете выступать так же долго?

- На данный момент я чувствую, что способен еще играть. Все еще получаю удовольствие от хоккея. И пока это чувство не пройдет, я готов выходить на лед, готов продолжать играть. Главное – это любить свою работу. Если ты перестаешь получать от нее удовлетворение, то какой смысл продолжать? (Иван ШИТИК)