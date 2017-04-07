Анатолий Голышев: "Работаем над тактикой, и у меня уже есть понимание, как играть"

Нападающий олимпийской сборной России Анатолий Голышев в преддверии матчей с Францией отметил, что это серьезный соперник, который поможет подготовиться к чемпионату мира.

– Стоит ли рассматривать французов как серьезных соперников?

– Конечно. У нас идет активная подготовка к чемпионату мира, будут наигрываться звенья, сочетания. Будем отрабатывать тактику.

– Не давит ли на ребят, что не все попадут на чемпионат мира?

– Хорошо, что есть конкуренция. Игроки понимают, что у всех есть шанс поехать туда, так же как и возможность отправиться домой.

– Не расслабит ли команду то, что Россия досрочно выиграла Евротур?

– Даже не думал об этом.

– Насколько интересен формат олимпийской сборной, учитывая, что уже сейчас можно готовиться к чемпионату мира?

– Хорошо, что придумали олимпийскую сборную. Мы сыгрываемся. В некоторых клубах игроков распускают сразу же после завершения сезона, а кто-то занимается тяжелой работой. Все по-разному. А тут мы вместе, и у ребят одинаковая нагрузка. Команда работает над тактикой, которая будет использоваться на чемпионате мира.

– Что удалось наработать по ходу предыдущих сборов?

– Лично у меня уже есть понимание тактики. Знаю и понимаю, что надо делать. Что касается сочетаний, всегда играли в разных звеньях. Тренеры смотрят, кто с кем и как будет выглядеть. Меня поставили в звено с Ткачевым. Но пока нет Капризова. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)