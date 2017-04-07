Анатолий Голышев: "Не думаю, что Знарок будет лично участвовать в тренировках олимпийской сборной"

Нападающий "Автомобилиста" и олимпийской сборной России Анатолий Голышев отметил, что сейчас команде дают хорошую нагрузку и игроки занимаются силовой подготовкой. Также хоккеист отметил, что наставник основной сборной Олег Знарок следит за командой и общается с игроками.

– Заметно ли влияние Знарка на работу в олимпийской сборной?

– Когда мы играли в Латвии, он приезжал и заходил в раздевалку и со всеми общался. Он следит за командой и находится на связи с тренерским и административным штабами олимпийской сборной.

– Планируется ли присутствие Знарка в тренировочном процессе?

– Не знаю. У него сейчас игры. У нас здесь наставники, которые знают, как работать. Наша тактика игры понятна и не важно, кто тренер, тем более, что эта тактика аналогична той, что используется в команде Знарка. Мы знаем, что делать. Не думаю, что он приедет и выйдет на лед. Если говорить о подготовке к предстоящим матчам, сейчас мы "заливаем силы". Нам дают нехорошую нагрузку. А задача на предстоящие матчи – побеждать. Она всегда у нас такая. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)