Ананьина рассказала, почему публично раскритиковала Семака

Экс-защитник "Агидели" Екатерина Ананьина в интервью "СЭ" рассказала, почему после ухода из клуба разразилась гневным постом на своей странице ВКонтакте, раскритиковав методы тренировок в клубе и лично гендиректора команды, известного в прошлом советского и российского хоккеиста Александра Семака.

В ответ хоккеисты "Агидели" написали письмо, где опровергли сказанное Екатериной, и отметили, что выражают благодарность Семаку за его работу.



– Мы прочитали письмо, которое подписали хоккеисты "Агидели". Понятно, почему они пошли на это. Но, может быть, неофициально вас поддержали?

– Лучше бы они его не подписывали. Отказались бы и все, ничего бы не было. Но это не красит и руководство клуба. Вообще, по большому счету, это мой конфликт с Семаком. То есть я написала про то, что мне не нравится. Ананьина против руководства "Агидели", а не вся команда против уфимского клуба. Просто я знаю, как девочкам пришлось тяжело в последние дни после моего поста. Руководство давят, на улицах подходят и спрашивают. Ну, ладно, подписали. Неофициальная реакция? Вчера одна девочка из "Агидели" прислала сообщение с извинениями. Сегодня должны созвониться.

– В воскресенье в СМИ появилось интервью Александра Семака. Он говорит, что вы выставили непомерные требования по зарплате.

– Да-да, очень смешно было читать это интервью. Меня называют игроком четвертого звена, хотя я вообще никогда не играла в нем. Я выступаю в защите. И в прошлом году играла даже в нападении, когда кто-то был травмирован, проводила на льду много времени. И все это за ту копеечную зарплату, которая была у меня.

– Это не миллионы?

– Мне в инстаграме написал Григорий Панин из "Салавата Юлаева". Поддержал меня. Говорит, что еще было бы понятно, если бы нас тренировали на убой и платили деньги, чтобы можно было отложить и заняться лечением после окончания карьеры. Я скажу – скрывать нечего. Мне платили 20 тысяч рублей. Я попросила поднять зарплату до 50 тысяч.