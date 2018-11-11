Алексей Василевский: "Готовился сыграть на Кубка Карьяла от и до"

Защитник сборной России Алексей Василевский в беседе с журналистами подвел итоги матча против Чехии (2:5). 25-летний хоккеист считает, что его команда плохо реализовала свои моменты.
– Моментов много, реализации не хватило, – объяснил поражение Василевский. – Все готовились по-боевому, играли только на победу. Я готовился сыграть на турнире от и до.
– Как отреагировали, когда диктор перепутал вас с братом?
– Часто путают меня с Андреем, но я уже привык.
– Как добираетесь завтра в Санкт-Петербург?
– Думаю, что вместе с Анатолием Голышевым поедем.
В последней игре на финском этапе Евротура Василевский набрал 2 (1+1) очка. (Евгений Белоусов)
Россияне досрочно стали победителями Кубка Карьяла.
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