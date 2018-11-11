Алексей Василевский: "Готовился сыграть на Кубка Карьяла от и до"

Защитник сборной России Алексей Василевский в беседе с журналистами подвел итоги матча против Чехии (2:5). 25-летний хоккеист считает, что его команда плохо реализовала свои моменты.

– Моментов много, реализации не хватило, – объяснил поражение Василевский. – Все готовились по-боевому, играли только на победу. Я готовился сыграть на турнире от и до.

– Как отреагировали, когда диктор перепутал вас с братом?

– Часто путают меня с Андреем, но я уже привык.

– Как добираетесь завтра в Санкт-Петербург?

– Думаю, что вместе с Анатолием Голышевым поедем.

В последней игре на финском этапе Евротура Василевский набрал 2 (1+1) очка. (Евгений Белоусов)

Россияне досрочно стали победителями Кубка Карьяла.