Алексей Кудашов: "Локомотив" сегодня не заслужил победу"

Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после поражения от "Спартака" (1:2) заявил, что его команда уступила по всем игровым компонентам. Он добавил, что соперник заслужил три очка.

– Поздравляю болельщиков "Спартака" с большим праздником, да и всех наших любителей хоккея с нашим праздником, семидесятилетием хоккея. Что касается игры, не заслужили мы сегодня победу, играли слабо по всем компонентам: и в завершении, и в атаке, и в обороне, и физически плохо себя чувствовали, поэтому "Спартак" сегодня заслужил три очка.

– Каково самочувствие Гаврикова, которого "подстрелили" в игре?

– Пока говорить о чем-то рано. Нужно сделать снимки, он пропустил какие-то смены, сыграл через боль.

– А Рафиков по болезни пропустил матч?

– Да, он здесь. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)