19:27 | ХОККЕЙ

Алексей Касатонов: "Парк легенд" стал главной площадкой нашего хоккея"

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Президент "Парка легенд" Алексей Касатонов на "Кубке легенд", в котором примут участие гранды отечественного хоккея московские клубы "Динамо", "Крылья Советов", "Спартак" и ЦСКА, рассказал о стартующем турнире.

– За короткий срок "Парк легенд" стал главной площадкой нашего хоккея, – сказал Касатонов. – В декабре здесь будет Кубок Первого канала. Сегодня мы открываем каток под открытым небом. Здесь будет музей, зал славы, фан-зона, чтобы наши болельщики разделили с нами радость 70-летия нашего хоккея. Хочу сказать слова благодарности Федерации хоккея России, благодаря которой у нас такие праздники удаются, и я уверен, что все будет на высоком уровне. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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читатель1

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