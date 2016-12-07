Александр Якушев: "Раньше мы делали клюшки из веток"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев вспомнил советское поколение хоккеистов, которое заложило традиции современного хоккея. Он отметил, что русский характер сказывается во всем.
– Мы на пороге большого события, 70 лет нашего хоккея, – сказал Ярушкин. – Мне бы хотелось вспомнить первое поколение советских хоккеистов, которое заложило традиции нашего хоккея. Это были великие люди во главе с Бобровым. Все они раньше играли в русский хоккей. У них уже были навыки хорошего катания. Конечно, трудно было сразу перестроиться на хоккейную клюшку, но это было легче сделать на фундаменте хорошей физической подготовки и владения коньками.
В этом плане был очень большой плюс, что зимой все играли в русский хоккей, а летом в футбол. У нас ничего не было. Мы делали клюшки из веток. Сейчас это, конечно, звучит довольно дико. Но русский характер сказывается во всем, когда из ничего делали славные победы. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Излучение Гаврилова-Черенкова
Якушев или Ярушкин?
20:00