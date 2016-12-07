Александр Якушев: "Раньше мы делали клюшки из веток"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев вспомнил советское поколение хоккеистов, которое заложило традиции современного хоккея. Он отметил, что русский характер сказывается во всем.

– Мы на пороге большого события, 70 лет нашего хоккея, – сказал Ярушкин. – Мне бы хотелось вспомнить первое поколение советских хоккеистов, которое заложило традиции нашего хоккея. Это были великие люди во главе с Бобровым. Все они раньше играли в русский хоккей. У них уже были навыки хорошего катания. Конечно, трудно было сразу перестроиться на хоккейную клюшку, но это было легче сделать на фундаменте хорошей физической подготовки и владения коньками.

В этом плане был очень большой плюс, что зимой все играли в русский хоккей, а летом в футбол. У нас ничего не было. Мы делали клюшки из веток. Сейчас это, конечно, звучит довольно дико. Но русский характер сказывается во всем, когда из ничего делали славные победы. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)