Александр Якушев: "Отставка Карреры мне не по душе"

Бывший хоккеист и тренер "Спартака" Александр Якушев рассказал, что он думает о состоянии дел в футбольном "Спартаке".

– Знаю, что вы верный и давний болельщик футбольного "Спартака". За всеми хлопотами последних недель успевали наблюдать за драматическими событиями в нем? Как относитесь к отставке Массимо Карреры, работе Рауля Рианчо, приходу Олега Кононова?

– Могу только сказать, что отставка Карреры мне не по душе.

– Верите, что "Спартак" в этом сезоне способен чего-то добиться? Или поезд ушел?

– Думаю, надо приложить максимум усилий, чтобы попасть в зону еврокубков. Надеяться можно только на это. На большее – вряд ли. И на победу в Кубке России. ​(Игорь Рабинер)

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