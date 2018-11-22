Александр Якушев: "Отставка Карреры мне не по душе"

Бывший хоккеист и тренер "Спартака" Александр Якушев рассказал, что он думает о состоянии дел в футбольном "Спартаке".
– Знаю, что вы верный и давний болельщик футбольного "Спартака". За всеми хлопотами последних недель успевали наблюдать за драматическими событиями в нем? Как относитесь к отставке Массимо Карреры, работе Рауля Рианчо, приходу Олега Кононова?
– Могу только сказать, что отставка Карреры мне не по душе.
– Верите, что "Спартак" в этом сезоне способен чего-то добиться? Или поезд ушел?
– Думаю, надо приложить максимум усилий, чтобы попасть в зону еврокубков. Надеяться можно только на это. На большее – вряд ли. И на победу в Кубке России. (Игорь Рабинер)
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/aleksandr-yakushev-hokkeist-vklyuchenie-v-zal-hokkeynoy-slavy-v-toronto-intervyu-1482039/