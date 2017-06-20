Александр Пашков: "На Играх в Калгари Мыльников совершил подвиг"

Бывший вратарь сборной СССР Александр Пашков выразил соболезнования в связи со смертью коллеги по амплуа Сергея Мыльникова. Бывший голкипер "Трактора", олимпийский чемпион Калгари-1988 ушел из жизни 20 июня в возрасте 58 лет.

- Я хорошо знал Сергея, - сказал Пашков. - Недели две назад с ним встречался, Мыльников был вполне здоров, хотя в свое время он пережил сложную операцию и чувствовал себя неплохо. Теперь нам остается помнить нашего вратаря.

- Каким вам запомнился ваш коллега по амплуа?

- Он провел хорошую длительную карьеру в отечественном чемпионате, поднялся на достаточно высокий уровень, чтобы войти в состав сборной СССР. В то время это было не так просто – кандидатов было предостаточно. В национальной команде он стал чемпионом мира и Олимпийских игры. Считаю, что он оставил значительный след в нашем хоккее, хоть, возможно, и не все проходило гладко.

- В чем состоит его заслуга?

- Его характеризует один эпизод жизни. В 1987 году велась подготовка к Олимпиаде в Калгари, и Мыльников был в числе кандидатов. В предсезонный период он получил очень серьезную травму колена. Понадобилась операция, и его участие в Играх было под вопросом. Форму его было очень трудно набрать после операции. Тем не менее, он проявил характер, восстановился, стал потихонечку тренироваться и попал в сборную, после чего он прошел двухмесячную подготовку к Олимпиаде. В итоге наша тренерская группа под руководством Виктора Тихонова решила его ввести в окончательный состав. В Калгари выбыл основной голкипер Белошейкин. Сергей очень здорово и практически безошибочно провел весь олимпийский турнир. Могу сказать, что Мыльников совершил своего рода спортивный подвиг. Он просто выручил нашу команду на ОИ-88, и это характеризует его как большого спортсмена и его лучшие человеческие качества.

- Считаете его одним из лучших вратарей своего поколения?

- Конечно, Мыльников был во вратарской элите своего времени. Долгое время он был кандидатом в сборную. Это один из признаков высокого класса. Безусловно, Сергей войдет в историю, как один из лучших голкиперов советского хоккея. Не надо забывать, что он проявил себя как родитель и тренер. Оба его сына пошли по его стопам и проявили себя во вратарском амплуа на профессиональном уровне. (Евгений БЕЛОУСОВ)