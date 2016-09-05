Александр Лукашенко: "Видимо, вместо подготовки к матчам белорусские хоккеисты отдыхали на югах"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свое недовольство неудачным выступлением национальной команды в квалификации Олимпиады-2018. Ранее сборная Белоруссии уступила Словении (2:3 Б) и утратила шансы на попадание на Олимпиаду.

– С моей точки зрения, так и должно было случиться, потому что мы же помним, как команда играла на последнем чемпионате мира в мае этого года – отскочили в последнем матче, – приводит БелТА слова Лукашенко. – И вместо того, чтобы все лето заниматься и готовиться к этим Играм, они, видимо, на югах отдыхали. Поэтому так и получилось: кто хотел выиграть и поехать на Олимпиаду, тот выиграл.

Лучше, что сейчас они проиграли и не едут на Олимпиаду, чем потом мы будем сидеть у телевизора и ломать руки с такой игрой, как у них сегодня. Я не думаю, что за год у них что-то кардинально изменилось бы. Мне просто жаль наших зрителей, которые так хотели увидеть победу нашей команды, но не получилось... Я изнутри знаю почему, и здесь мы все исправим.