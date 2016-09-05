12:50 | ХОККЕЙ

Александр Лукашенко: "Видимо, вместо подготовки к матчам белорусские хоккеисты отдыхали на югах"

0
0
0
4

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свое недовольство неудачным выступлением национальной команды в квалификации Олимпиады-2018. Ранее сборная Белоруссии уступила Словении (2:3 Б) и утратила шансы на попадание на Олимпиаду.

– С моей точки зрения, так и должно было случиться, потому что мы же помним, как команда играла на последнем чемпионате мира в мае этого года – отскочили в последнем матче, – приводит БелТА слова Лукашенко. – И вместо того, чтобы все лето заниматься и готовиться к этим Играм, они, видимо, на югах отдыхали. Поэтому так и получилось: кто хотел выиграть и поехать на Олимпиаду, тот выиграл.

Лучше, что сейчас они проиграли и не едут на Олимпиаду, чем потом мы будем сидеть у телевизора и ломать руки с такой игрой, как у них сегодня. Я не думаю, что за год у них что-то кардинально изменилось бы. Мне просто жаль наших зрителей, которые так хотели увидеть победу нашей команды, но не получилось... Я изнутри знаю почему, и здесь мы все исправим.

Дополнительная информация

http://www.belta.by/president/view/lukashenko-prokommentiroval-itogi-vystuplenija-belorusskih-hokkeistov-na-olimpijskoj-kvalifikatsii-2018-208602-2016/

0
0
0


Материалы REN-TV

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Что обсудили Путин и Меркель на саммите G20...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Termin79

Батька их там всех построит. Вот бы Коко с Мамаем ему на поруки отдать)))

13:44

and0508

А может в стране и есть уровень спорта и одна показуха

13:39

neznaika№1

Из зениток!

13:21

sb1006

Всех на картошку !

13:12

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ