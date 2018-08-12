Александр Гуськов: "Не представляю Олимпиаду без хоккея"

Бывший защитник сборной России Александр Гуськов отметил, что МОК не решится на отказ от хоккейного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине. Ранее появились сообщения в СМИ, что такое развитие событий возможно.

- Не представляю себе Олимпиаду без хоккея. Уверен, что так же думают миллионы людей, - сказал Гуськов. - Не исключаю, что такой вариант – просто провокация. С другой стороны, пока рано говорить об отсутствии хоккея на ОИ, сейчас, наверное, больше дыма, чем огня. Нужно помнить, что в списке обсуждаемых вариантов сначала идут 3 пункта, в которых рассматривается формат проведения турнира, так что до исключения из программы не произойдет. Разум восторжествует и этого не случится.

Напомним, в североамериканских СМИ появилось четыре варианта проведения олимпийского хоккейного турнира:

1. Олимпиада проводится с участием игроков НХЛ, как это было в период с 1998 по 2014 год.

2. Олимпиада проводится без участия игроков НХЛ, как это было до 1998 года и в 2018 году.

3. Олимпиада будет проводиться по аналогии с олимпийским футбольным турниром. Максимальный возраст игроков – 23 года.

4. Исключение хоккейного турнира из программы Олимпийских игр. (Иван ТОРОПЦЕВ)