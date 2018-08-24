"Ак Барс" обыграл "Локомотив" на Кубке ЛЖД

"Ак Барс" обыграл "Локомотив" в Кубке Латвийской железной дороги - 4:3 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Роба Клинкхаммера.

Товарищеский матч

Кубок Латвийской железной дороги

"Ак Барс" (Казань) - "Локомотив" (Ярославль) - 4:3 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 1:0)

Голы: Беляев - 1 (Ильенко, Кудрявцев), 10:57 - 0:1. Попов - 2 (Клинкхаммер), 23:00 - 1:1. Клинкхаммер - 4 (бол., Азеведо, Секач), 33:00 - 2:1. Апальков - 1 (Крунвалль), 44:38 - 2:2. Секач - 2 (Малыхин, Азеведо), 46:25 - 3:2. Коршков - 1, 54:20 - 3:3. Клинкхаммер - 5, 62:16 - 4:3.

Вратари: Гарипов - Салак.

Судьи: Одиньш, Рогачев.

24 августа. Пиньки. Инбокс-Холл.