Агент Шумакова – о разрыве контракта с "Вашингтоном": "У Сергея есть предложение от другого клуба НХЛ"

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего "Вашингтона" Сергея Шумакова прокомментировал "СЭ" статус игрока в клубе из столицы США. Хоккеист был выставлен "Кэпиталз" на драфт отказов с намерением разорвать контракт.

– Это согласованная с клубом ситуация, – заявил Бабаев. – У Сергея есть предложение от другого клуба. В ближайшее время решится – перейдет ли он в другую команду НХЛ или вернется в Россию.

Напомним, что 26-летний форвард перебрался в "Вашингтон" прошлым летом после расторжения договора с ЦСКА. (Евгений Белоусов)

В текущем сезоне Шумаков не провел ни одного матча за основную команду "Кэпиталз".