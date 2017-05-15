17:45 | ХОККЕЙ

"Адмирал" расторг контракт с Барбашевым

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"Адмирал" расторг контракт с нападающим Сергеем Барбашевым, сообщается на официальной странице клуба в социальной сети ВКонтакте. Соглашение с 24-летним игроком разорвано по обоюдному согласию сторон.

"Мы благодарим Сергея за хорошую работу и желаем раскрыться на сто процентов в новом клубе" – говорится в сообщении.

Барбашев выступал за "Адмирал" с сезона-2013/14, в минувшем сезоне он провел 35 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 7 (3+4) очков. Также на его счету пять игр в плей-офф, где он отметился одним голом.

Дополнительная информация

https://vk.com/hcadmiral?w=wall-54232609_154407

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