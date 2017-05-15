"Адмирал" расторг контракт с Барбашевым

"Адмирал" расторг контракт с нападающим Сергеем Барбашевым, сообщается на официальной странице клуба в социальной сети ВКонтакте. Соглашение с 24-летним игроком разорвано по обоюдному согласию сторон.

"Мы благодарим Сергея за хорошую работу и желаем раскрыться на сто процентов в новом клубе" – говорится в сообщении.

Барбашев выступал за "Адмирал" с сезона-2013/14, в минувшем сезоне он провел 35 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 7 (3+4) очков. Также на его счету пять игр в плей-офф, где он отметился одним голом.