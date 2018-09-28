46 лет назад шайба Хендерсона принесла Канаде победу над СССР в Суперсерии

28 сентября 1972 года канадская команда выиграла Суперсерию-72 у сборной СССР благодаря шайбе Пола Хендерсона за 34 секунды до конца встречи. Многие говорили, что после этой игры началась новая хоккейная эпоха.

Матч был на грани срыва из-за разногласий по судейскому вопросу: никак не могли решить, кто же должен судить встречу. Представители СССР настаивали на паре судей из ФРГ, обслуживавших шестую игру и вызвавших ярость канадцев, гости – на паре из Чехословакии и Швеции. В итоге стороны пришли к компромиссу, выбрав по одному арбитру.

Счет в серии был 3 - 3. Один матч завершился вничью. Сборная СССР потерпела два поражения подряд, на кону - исход всей серии.

Команды вели борьбу на протяжении всего матча, обмениваясь шайбами. К 53-й минуте встречи счет достиг отметки в 5:5. Он устраивал сборную СССР, так как приносил победу в Суперсерии – благодаря лучшей разнице шайб. Счет 5:5 держался до последней минуты.

На 59-й минуте произошла кульминация - гол Пола Хендерсона за 34 секунды до сирены. Он принес общую победу "Кленовым листьям".

Играм между командами СССР и Канады придали высокое значение. Обе команды вынесли для себя что-то новое: канадские специалисты заявляли, что игрокам НХЛ придётся учиться играть в хоккей заново, придавая значение командной игре, а советские стали обращать внимание на ряд элементов игры, которые не практиковались или использовались довольно слабо: силовая борьба по всей площадке, умение играть в пас в условиях жёсткого прессинга, борьба на точке вбрасывания.

Встречи такого уровня в дальнейшем повторялись неоднократно – и на уровне сборных, и клубных команд.