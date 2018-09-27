43-летний хоккеист умер во время матча в Москве. Видео

Во время любительского хоккейного матча Окружной лиги Москвы между "Сокол" и ХК "Диал-Дент" скончался один из игроков 43-летний Максим Газуко. Об это сообщает телеканал "360".

Сообщается, что хоккеист плохо себя почувствовал во время матча и упал на лед. Судьи и другие хоккеисты бросились к нему, также лед выбежал врач. Спасти мужчину не удалось.

По предварительной информации, 43-летний хоккеист скончался из-за сердечного приступа. Также в соцсетях написали о том, что скончавшийся спортсмен за три дня до этого, находясь на даче, злоупотреблял крепким алкоголем, но подтверждения этой информации нет.