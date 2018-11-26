21-летний хоккеист умер в Словакии из-за проблем с сердцем

21-летний хоккеист словацкого "Прешова" Кристиан Лунтер умер из-за проблем с сердцем, сообщает Sport.sk. Главный тренер хоккеиста Славомир Шлеб признался, что ничего не знает о причине гибели спортсмена.

– Ужасные новости, Кристиан еще в пятницу играл, и ничего не предвещало трагедии, – цитирует Славомира Шлеба Sport.sk. – Затем я остался тренировать юниоров, а позже меня настигла страшная весть. Я слышал, что он потерял сознание дома, его сумели откачать, но Кристиан скончался уже в больнице. Причину смерти я не знаю, мне ничего не сказали. Возможно, это инфаркт или инсульт, хотя это только мои предположения. Также он занимался боевыми искусствами, возможно, что-то связано с этим.

В прошлом сезоне Лунтер сыграл в 15 играх чемпионата Словакии и набрал 5 (2+3) очков.

Ранее 21-летний хоккеист выступал за чешскую команду "Комету".