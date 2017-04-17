17-летний Расмус Далин может дебютировать за сборную Швеции

17-летний нападающий "Фрелунды" Расмус Далин может деюбитровать за сборную Швеции в товарищеском матче против Белоруссии. Игрок, которого называют самым талантливым шведским хоккеистом, получил приглашение на сбор перед чемпионатом мира. Далин может стать третьим игроком команды по возрасту.

- Я не мог подобрать слов, когда узнал о вызове, - приводит Aftonbladet слова Далина. - Я просто в шоке. Это большое удовольствие, но я действительно не задумывался о том, чтобы играть во взрослой сборной. Сейчас мне нужно просто выходить на лед и делать свою работу.