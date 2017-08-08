В состав МХЛ вошли молодежные команды московского "Динамо", "Сочи" и "Куньлуня"

В состав МХЛ вошли клубы "Динамо" (Москва), "Сочи" и "Куньлунь", сообщается на официальном сайте лиги. Отмечается, что команды будут выступать под названиями МХК "Динамо" (Москва), "Капитан" (Ступино) и "Куньлунь Ред Стар Юниор" (Пекин). Решение было принято на общем собрании членов партнерства Молодежной хоккейной лиги.

Кроме того, в связи с прекращением участия воскресенского "Химика" и минской "Юности", из состава лиги были исключены соответствующие команды.

Также были внесены изменения в устав лиги – некоммерческое партнерство было переименовано в ассоциацию.