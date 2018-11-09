В Бугульме произошла драка с участием игрока молодежки "Нефтехимика" и сотрудников полиции

В Бугульме расследуют драку с участием игрока молодежной команды "Реактор" в клубе "Нефтехимик" Раиля Мустафина и полиции.

Издание "Реальное время" сообщает, что игрок поздно вечером 2 ноября отправился за своей девушкой в ночной клуб и у него произошла ссора с одним из посетителей, к которому впоследствии присоединились его друзья. В результате потасовки Мустафин был избит и доставлен в больницу. По словам родственников игрока, у хоккеиста сотрясение, вывих плеча и переломы пальцев.



Обидчиками игрока оказались шестеро сотрудников ОБЭП Бугульмы. По их версии, зачинщиком драки был сам Мустафин. К тому же, собственник заведения подтвердил, что девушка хоккеиста уже рассталась с ним и не хотела его видеть, когда он к ней приехал. Однако в кафе нет камер, поэтому достоверно узнать, что же именно произошло в тот вечер, трудно.



Родственники Мустафина убеждены, что в полиции Бугульмы пытаются замять дело с избиением. Нападавшие полицейские, по их словам, предложили 50 тысяч рублей, но семья отказалась от денег и намерена добиться увольнения этих сотрудников из органов.

После выхода статьи источника, в редакцию поступил официальный комментарий МВД по РТ по ситуации с пострадавшим хоккеистом.

- В ОМВД России по Бугульминскому району завершена служебная проверка по факту сообщений брата 18-летнего нападающего одной из молодежных хоккейных команд Нижнекамска. Молодой человек заявил, что в одном из кафе полицейские нанесли его родственнику побои, в результате которых он госпитализирован. В ходе проверки данного сообщения при опросе персонала и посетителей кафе, а также отдыхавших там, в свободное от работы время, полицейских установлено, что 2 ноября в гардеробе сотрудник полиции стал свидетелем ссоры между молодым человеком и девушкой. Юноша оттолкнул собеседницу на проходящего мимо полицейского. Последний сделал замечание, на которое молодой человек отреагировал агрессивно. Он сбил его с ног, ударив кулаком в лицо. Это заметил коллега полицейского, который попытался остановить правонарушителя, выбегающего из кафе. Убегая, правонарушитель повредил входную дверь заведения.

Пострадавший полицейский с полученными телесными повреждениями обратился в медучреждение за помощью. В то время пока коллеги пострадавшего полицейского пытались установить местонахождение инициатора конфликта и задержать его, нарушитель правопорядка обратился в приемный покой ЦРБ с жалобой на боль в руке, головокружение и ссадины и был госпитализирован. Врачам молодой человек сообщил, что его избили неизвестные.

Он отказался пройти судебно-медицинскую экспертизу и дать объяснения прибывшим полицейским. Также установлено, что в 2017 г. он привлекался к административной ответственной по статье 6.1.1 КоАП РФ "Побои". Таким образом, проведенная проверка не обнаружила нарушений законности в действиях полицейских. 7 ноября 2018 года все имеющиеся материалы проверки направлены в СУ СК РФ по РТ для принятия процессуального решения, - говорится в сообщении МВД России по Бугульминскому району.

