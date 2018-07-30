Утвержден состав МХЛ. В лиге выступят 33 команды

Совет директоров КХЛ утвердил состав МХЛ на сезон-2018/19, сообщает пресс-служба лиги. В турнире примут участие 33 команды из четырех стран - России, Казахстана, Латвии и Китая.

Вместо "СКА-Серебряные львы" будет выступать "СКА-Варяги". Команда "Куньлунь Ред Стар Юниор" сменит название на "Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян".

Полностью состав участников МХЛ сезона-20189 выглядит следующим образом:

"Авто" (Екатеринбург), "Алмаз" (Череповец), "Алтай" (Усть-Каменогорск), "Амурские Тигры" (Хабаровск), "Атланты" (Московская область), "Белые Медведи" (Челябинск), "Ирбис" (Казань), "Красная Армия" (Москва), "Крылья Советов" (Москва), "Кузнецкие Медведи" (Новокузнецк), "Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян" (Пекин), "Ладья" (Тольятти), "Локо" (Ярославль), "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск), МХК "Динамо" (Москва), МХК "Динамо СПб" (Санкт-Петербург), МХК "Спартак" (Москва), "Омские Ястребы" (Омская область), "Реактор" (Нижнекамск), "Русские Витязи" (Чехов), "Сарматы" (Оренбург), "Сибирские Снайперы" (Новосибирская область), "СКА-1946" (Санкт-Петербург), "СКА-Варяги" (Ленинградская область), "Снежные Барсы" (Астана), "Спутник" (Альметьевск), "Стальные Лисы" (Магнитогорск), "Тайфун" (Приморский край), "Толпар" (Уфа), "Тюменский Легион" (Тюмень), "Капитан" (Ступино), "Рига" и "Чайка" (Нижний Новгород).