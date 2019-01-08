"Тюменский легион" одержал победу над "Сибирскими снайперами" в рамках регулярного чемпионата МХЛ со счетом 6:2.

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"Сибирские снайперы" (Новосибирск) – "Тюменский легион" (Тюмень) – 2:6 (0:2, 2:2, 0:2)

Голы: Ильин – 1 (бол., Шабанов, Пылаев), 6:21 – 0:1. Арзамасцев – 9 (Волков), 19:44 – 0:2. Бородулин – 3 (Шульга), 26:52 – 1:2. Садыков – 1 (Аксененко, Кривченков), 28:57 – 2:2. Мутовин – 6 (бол., Филиппов), 30:13 – 2:3. Брютов – 7 (Шабанов, Пылаев), 36:35 – 2:4. Шабанов – 5 (Коваленко, Мутовин), 40:45 – 2:5. Мутовин – 7 (бол., Цибин), 52:27 – 2:6.

Вратари: Шмаков (Щербаков, 40:45) – Дремин.

Судьи: Косарезов, Хуторов.

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) – "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы: Лоза – 12 (Воробьев, Голоднюк), 20:59 – 0:1. Кожевников – 20 (Руденко), 22:53 – 0:2. Дрягилев – 2 (К. Попов), 50:46 – 0:3. Фростов – 2, 51:49 – 1:3. Дрягилев – 3 (бол., Голоднюк, К. Попов), 53:28 – 1:4.

Вратари: Синькевич – Кузмаул.

Судья: Литвинов.

"Белые медведи" (Челябинск) – "Омские ястребы" (Омск) – 5:4 ОТ (3:2, 0:2, 1:0, 1:0)

Голы: Мансуров – 12 (Кулиев, Кошурников), 1:20 – 1:0. Щекин – 4 (бол., Асташевский, Казаков), 9:00 – 1:1. Богочанов – 1 (Власов), 14:41 – 1:2. Ширяев – 7 (Кобяков), 16:30 – 2:2. Кулиев – 15 (Кирпичников, Кошурников), 19:24 – 3:2. Дмитричев – 7 (Волошин), 36:37 – 3:3. Р. Баданин – 11 (И. Баданин, Заседа), 37:04 – 3:4. Шабанов – 13 (Мансуров, Мякишев), 57:50 – 4:4. Ширяев – 8 (Лукин), 61:18 – 5:4.

Вратари: Горбунов (Шаров, 40:00) – Романов (Дубровский, 19:24).

Судьи: Мельников, Хажиев.

"Локо" (Ярославль) – "Амурские тигры" (Хабаровск) – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Дяденькин – 7 (Бычков), 9:56 – 1:0. Николаев – 6 (Гутик), 12:34 – 2:0. Антонов – 4 (Гендунов, Можаров), 18:51 – 2:1. Ахунов – 2 (бол., Дарьин, Лукичев), 58:24 – 3:1.

Вратари: Окоряк – Колупаев (59:04 – 59:33, 59:58).

Судья: Коршак.

"Русские витязи" (Чехов) – "МХК Динамо" (Москва) – 5:2 (1:0, 0:1, 4:1)

Голы: Бардаков – 10, 4:59 – 1:0. Петрунин – 10 (Аль-Джилауи, Шмаков), 28:43 – 1:1. Гончаров – 24 (Дедов, Гаврилович), 41:27 – 2:1. Горохов – 10 (Ширгазиев, Храпский), 51:08 – 3:1. Храпский – 7 (Кожемякин, Дедов), 54:54 – 4:1. Кацевич – 12 (мен., Толпегин, Широченко), 56:42 – 4:2. Горохов – 11 (п.в., Дедов, Кожемякин), 59:52 – 5:2.

Вратари: Чечелев – Куликов (59:52).

Судьи: Макашов, Назаров.

"Капитан" (Ступино) – "Красная Армия" (Москва) – 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Голы: Долгопятов – 7, 10:25 – 0:1. Жилин – 12 (Сурканов), 44:13 – 1:1. Долгопятов – 8 (Замалиев), 48:50 – 1:2. Хулапов – 7 (бол., Соркин, Филин), 55:04 – 1:3. Долгопятов – 9 (п.в., Пугачев), 59:51 – 1:4.

Вратари: Ахметов (58:36 – 59:51) – Лозебников.

Судьи: Андреев, Мелихов.

"Крылья Советов" (Москва) – "Чайка" (Нижний Новгород) – 6:3 (1:2, 2:1, 3:0)

Голы: Глущенко – 10 (Лялин, Шутов), 7:05 – 1:0. Стальнов – 12 (Томилов), 14:07 – 1:1. Панчук – 2 (Платонов, Жданов), 16:19 – 1:2. Лялин – 8, 24:41 – 2:2. Почивалов – 10 (Стальнов, Томилов), 27:25 – 2:3. Кокшаров – 8 (бол., Кизиков, Пономарев), 30:52 – 3:3. Глебов – 4 (бол., Пономарев, Кокшаров), 43:03 – 4:3. Мишкин – 16 (бол., Глущенко, Лялин), 45:07 – 5:3. Пономарев – 6 (Лебедкин), 57:44 – 6:3.

Вратари: Мельников – Андреев.

Судьи: Комаров, Морозов.

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) – "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Цицюра – 13 (Шабаров), 15:05 – 1:0. Галиуллин – 11 (Холоденин, Ожгихин), 32:24 – 2:0.

Вратари: Мельничук – Устименко (58:26).

Судьи: Бакин, Кеслер.

"Реактор" (Нижнекамск) – "Авто" (Екатеринбург) – 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Шафигуллин – 5 (Хафизов, Хисамутдинов), 24:40 – 1:0. Суслов – 5 (Зайцев, Тютяев), 48:53 – 1:1.

Победный буллит: Михайлов.

Вратари: Озолин – Галкин (48:29 – 48:53).

Судьи: Парфенов, Фатихов.

"Спутник" (Альметьевск) – "Толпар" (Уфа) – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Башкиров – 10, 9:09 – 0:1. Оськин – 5 (Чистяков, Башкиров), 28:12 – 0:2. Пачин – 7 (Абдеев), 43:57 – 0:3. Назмутдинов – 10 (Мулюков, Мельников), 44:35 – 1:3.

Вратари: Минегалиев – Брагинский.

Судьи: Пестов, Потапов.

8 января. Альметьевск. ДС "Юбилейный".

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