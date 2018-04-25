Тренер "СКА-1946": "Ребята из "Локо" просто умирали на льду"

Главный тренер "СКА-1946" Михаил Милехин заявил, его игроки совершили слишком много ошибок для финальной игры. Специалист добавил, что к тому же и хоккеисты "Локо" готовы были умирать на льду.

Напомним, "Локо" обошел "СКА-1946" в финале МХЛ со счетом 7:3, обеспечив при этом победу в серии – 4-2. Ярославский клуб второй раз становится чемпионом лиги, выиграв ее также в 2016 году.

- Для такого матча мы допустили слишком много ошибок, за которые поплатились, - цитирует "Р-спорт" Милехина. - Могли зацепиться за игру, как мы это делали раньше, но не получилось. Весь плей-офф мы играли одним составом и посчитали, что ребятам, которые играют в ВХЛ, будет полезен такой опыт. Команда соперника нас скрупулезно разбирала, и сегодня игроки "Локо" просто умирали на льду. Сезон получился достаточно удачным, но самое главное, что ребята поверили в нас, мы – в них, и поэтому родилась команда "СКА-1946".

Санкт-петербургский клуб во второй раз выходит в финал турнира, в 2015 году он также боролся за чемпионство с "Чайкой", но уступил со счетом 1-4 в серии.

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