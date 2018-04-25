Тренер "Локо": "Нервничал больше, чем ребята. Но выигрывать приятно"

Главный тренер "Локо" Дмитрий Красоткин заявил, что нервничал больше, чем его игроки в шестом матче финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против "СКА-1946" (7:3). Специалист и не подозревал, что стал самым титулованным тренером лиги, получив в очередной раз Кубок Харламова.

– Нервничал больше, чем ребята, но я очень рад за них, – цитирует "Р-Спорт" Красоткина. – Они выстояли, дотерпели, показали очень хороший хоккей и выиграли, поэтому очень им благодарен. В курсе ли я, что стал самым титулованным тренером в истории МХЛ? Я даже не знал об этом, всегда приятно выигрывать, тем более состав у нас подобрался хороший, был сплоченный коллектив. Главное, что команда выиграла.

Мы знали, что у "СКА-1946" будет пополнение из ВХЛ и КХЛ, когда такие игроки приходят на подмогу сопернику, настраивать дополнительно никого не нужно, все всё прекрасно понимают.

Напомним, "Локо" выиграл в финальной серии со счетом 4-2. Ярославский клуб второй раз становится чемпионом лиги.

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