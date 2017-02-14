"Толпар" забросил десять шайб в ворота "Алтая"

В матче регулярного чемпионата МХЛ "Толпар" разгромил "Алтай" со счетом 10:1. В другом поединке "Стальные лисы" победили "Мамонтов Югры" – 2:0.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Авто" (Екатеринбург) – "Снежные барсы" (Астана) – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы: Обидин – 22 (Шишков, Климов), 12:24 – 1:0. Васильев – 5 (Федоров, Лебединец), 32:48 – 2:0. Обидин – 23 (Воронков, Климов), 33:52 – 3:0. Носков – 9 (Дербенев, Голещихин), 43:49 – 4:0.
Вратари: Гросс – Каратаев.
Судья: Моношков.
"Толпар" (Уфа) – "Алтай" (Усть-Каменогорск) – 10:1 (3:1, 3:0, 4:0)
Голы: Гайсин – 13 (Аскаров, Миргалиев), 7:02 – 1:0. Бекетаев – 9 (бол., Щекин), 7:32 – 1:1. Ахияров – 2 (бол., Гайсин, Миргалиев), 16:20 – 2:1. Биткин – 12 (Миргалиев, Гайсин), 19:58 – 3:1. Хасанов – 4 (Красильников), 23:00 – 4:1. Миргалиев – 20 (Гайсин, Биткин), 25:51 – 5:1. Скориков – 8 (Кузьмин), 35:38 – 6:1. Скориков – 9 (бол., Кузьмин, Маргамов), 40:53 – 7:1. Скориков – 10 (Кузьмин, Маргамов), 43:45 – 8:1. Аскаров – 13 (Сытый, Миргалиев), 44:54 – 9:1. Миргалиев – 21 (Аскаров, Гайсин), 56:57 – 10:1.
Вратари: Булыгин (Кожуховский, 40:00) – Шутов (Устинович, 20:00).
Судья: Комаров.
"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) – "Стальные лисы" (Магнитогорск) – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Коробкин – 17 (Авраменко, Швырев), 28:54 – 0:1. Швырев – 17 (Янчевский), 52:08 – 0:2.
Вратари: Нечистовский – Лозебников (Кочетков, 30:19).
Судья: Светилов.
"Русские витязи" (Чехов) – МХК "Динамо" (Санкт-Петербург) – 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Голы: Гончаров – 5 (Верба), 14:29 – 1:0. Михайлов – 8 (Шурыгин, Дыняк), 18:33 – 1:1. Назаревич – 21 (Ельшанский, Куракин), 19:38 – 1:2. Михайлов – 9 (Дыняк), 34:54 – 1:3. Кожемякин – 5 (Кандзюба), 44:35 – 2:3. Чернюк – 6 (бол., Назаревич, Зеленков), 52:40 – 2:4. Зеленков – 14 (бол.), 58:09 – 2:5.
Вратари: Дорожко (44:28 – 44:35) – Устименко.
Судьи: Самарин, Тарасов.
МХК "Спартак" (Москва) – "Атланты" (Мытищи) – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Жолобов – 21 (бол., Первов), 33:51 – 1:0. Шалагин – 3 (Шустров, Авксентьев), 44:00 – 2:0. Шинкаренко – 17 (П. Щербаков), 48:58 – 2:1.
Вратари: Сковронский – Шугаев (58:35).
Судья: Косарезов.
"Тюменский легион" (Тюмень) – "Сарматы" (Оренбург) – 0:8 (0:0, 0:2, 0:6)
Голы: Сахаров – 2 (Заречный, Карлиев), 22:13 – 0:1. Герасимов – 5 (Багин, Новоселов), 34:10 – 0:2. Самигуллин – 13, 41:29 – 0:3. Новоселов – 12 (бол., Факиров, Герасимов), 46:15 – 0:4. Самигуллин – 14, 47:42 – 0:5. Багин – 14 (Герасимов, Факиров), 50:15 – 0:6. Карлиев – 4 (Заречный), 51:39 – 0:7. Герасимов – 6 (Борисов, Багин), 54:09 – 0:8.
Вратари: Марчук (Дремин, 47:42) – Сергеев.
Судья: Рассказов.
"Ладья" (Тольятти) – "Спутник" Алм (Альметьевск) – 3:4 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 0:1)
Голы: Каримов – 2 (бол., Антонов, Чупин), 7:57 – 0:1. Динмухаметов – 17 (Козин, Угаров), 12:56 – 0:2. Динмухаметов – 18 (бол., Ковров, Фасхутдинов), 21:34 – 0:3. Грошев – 14 (бол., Дрожжин, Юмангулов), 25:08 – 1:3. Юмангулов – 13, 27:43 – 2:3. Фролов – 2 (Николенко), 41:58 – 3:3. Динмухаметов – 19 (мен., Логинов, Фасхутдинов), 62:31 – 3:4.
Вратари: Отпущенников – Голубев.
Судья: Трофимов.
ХК "Рига" (Рига) – МХК "МВД" (Балашиха) – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Голы: Орлов – 2 (Михайлов), 26:34 – 0:1. Грищенко – 2 (бол., Леонов), 49:56 – 0:2. Зиле – 6 (Эзитис), 55:42 – 1:2. Гусынин – 6 (Андреев), 58:43 – 1:3.
Вратари: Григалс – Райко.
Судья: Морозов.