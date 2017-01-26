"Толпар" забросил 11 безответных шайб "Тюменскому легиону"

"Толпар" разгромил "Тюменский легион" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Тюменцы сделали две замены вратаря по ходу встречи.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Толпар" (Уфа) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 11:0 (5:0, 4:0, 2:0)

Голы: Скориков - 4 (Аскаров), 0:45 - 1:0. Кузьмин - 14 (Скориков), 4:23 - 2:0. Аскаров - 12 (Кузьмин, Скориков), 10:30 - 3:0. Скориков - 5 (Аскаров, Кузьмин), 13:42 - 4:0. Оськин - 6 (Залитов, Голощапов), 18:13 - 5:0. Кузьмин - 15 (Скориков, Аскаров), 21:05 - 6:0. Оськин - 7 (мен., Старцев), 25:51 - 7:0. Петрунин - 8 (Ренев, Янчук), 28:41 - 8:0. Среднев - 3 (Цулыгин, Гайсин), 37:43 - 9:0. Биткин - 9 (бол., Аскаров, Хасанов), 43:06 - 10:0. Кузьмин - 16, 58:28 - 11:0.

Вратари: Циркуль - Марчук (Дремин, 18:13, Марчук, 43:33).