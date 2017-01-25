"Толпар" обыграл "Тюменский легион"

"Толпар" в матче регулярного чемпионата МХЛ обыграл на своей площадке "Тюменский легион". Уфимцы в турнирной таблице Восточной конференции занимают восьмое место.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Толпар" (Уфа) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 7:3 (2:2, 4:1, 1:0)

Голы: Ренев - 6, 8:35 - 1:0. Тимофеев - 6 (Арзамасцев, Пленкин), 9:05 - 1:1. Среднев - 2 (бол., Цулыгин, Гайсин), 15:25 - 2:1. Жгуров - 2 (Марзаганов, Лаптев), 15:49 - 2:2. Гайсин - 12 (Ершов, Среднев), 20:30 - 3:2. Хасанов - 3 (Аскаров, Банников), 27:35 - 4:2. Мальцев - 1 (Ренев, Оськин), 29:37 - 5:2. Тимофеев - 7 (Арзамасцев), 35:41 - 5:3. Миргалиев - 17 (бол., Ренев, Гайсин), 37:22 - 6:3. Аскаров - 11 (Кузьмин, Цулыгин), 52:59 - 7:3.

Вратари: Циркуль - Дремин (Марчук, 52:59).

Судья: Макашов.

25 января. Уфа. Дворец спорта.