"Тайфун" обыграл "Амурских тигров", "Кузнецкие медведи" - "Сибирских снайперов"

В матче регулярного чемпионата МХЛ "Тайфун" взял верх над "Амурскими тиграми" в серии буллитов - 2:1. В другом поединке "Кузнецкие медведи" одержали волевую победу над "Сибирскими снайперами", уступая по ходу поединка 0:1 и 2:4.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Амурские тигры" (Хабаровск) - "Тайфун" (Уссурийск) - 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Крутий - 12 (Шабуров, Гиздатуллин), 7:05 - 1:0. Островский - 5 (Баженов, Лоновенко), 45:00 - 1:1.

Победный буллит: Сероух.

Вратари: Боярчук - Калинин.

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 5:4 ОТ (1:1, 1:3, 2:0, 1:0)

Голы: Богуш - 6 (Коротков), 1:51 - 0:1. Жданов - 1 (мен., Зиновьев, Шевченко), 11:22 - 1:1. Пархоменко - 12 (бол., Петров, Караваев), 21:03 - 2:1. Челбаев - 8 (бол., Фильченков, Богуш), 26:12 - 2:2. Молофеев - 12 (Белоглазов), 29:57 - 2:3. Локтев - 8 (бол., Морозов), 36:31 - 2:4. Пархоменко - 13 (Лудцев, Караваев), 42:48 - 3:4. Емец - 4 (бол., Шевченко, Фаткуллин), 55:19 - 4:4. Караваев - 12 (Лудцев), 60:15 - 5:4.

Вратари: Старостин (Катюхин, 29:57) - Волохин.