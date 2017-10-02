"Тайфун" и МХК "Спартак" забросили 13 шайб

Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Амурские тигры" (Хабаровск) - "Крылья Советов" (Москва) - 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)
Голы: Садретдинов - 4 (Полуэктов), 1:01 - 0:1. Сыроежкин - 2 (бол., Садретдинов, Михасенок), 15:28 - 0:2. Мартынов - 1 (Кармашков, Можаров), 26:41 - 1:2. Горчилин - 3 (бол., Каптелин, Михасенок), 48:20 - 1:3. Кевлин - 3 (Полуэктов, Иванисов), 54:59 - 1:4. Горчилин - 4 (бол., Копылов, Михасенок), 56:04 - 1:5.
Вратари: Киселев - Кадочников.
"Тайфун" (Уссурийск) - МХК "Спартак" (Москва) - 7:6 (1:2, 4:0, 2:4)
Голы: Никитин - 3 (Зайцев, Ткачков), 12:27 - 1:0. Круженков - 3 (Кузьменко, Миллер), 16:56 - 1:1. Талалуев - 4 (Морозов), 17:46 - 1:2. Никитин - 4 (Ткачков), 21:15 - 2:2. Никитин - 5 (Ткачков, Зайцев), 27:14 - 3:2. Александров - 8 (бол., Гончарук, Р. Тимофеев), 31:19 - 4:2. Гончарук - 6 (Р. Тимофеев), 34:06 - 5:2. Розанов - 4 (Талалуев), 41:06 - 5:3. Шалагин - 7 (Сорокин, Кравченко), 41:13 - 5:4. Гейдаров - 1 (Ивашкин), 46:21 - 6:4. Розанов - 5, 51:15 - 6:5. Зайцев - 3 (бол., Силуянов, Ткачков), 59:04 - 7:5. Талалуев - 5 (Розанов, Сорокин), 59:47 - 7:6.
Вратари: Синькевич - Сковронский (Синегубкин, 34:06, 59:10 - 59:47).
"Алмаз" (Череповец) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Марков - 5 (Заплатников), 1:24 - 1:0. Заплатников - 2 (бол., Климов, Марков), 24:52 - 2:0. Жирнов - 5 (бол., Беляев), 37:17 - 3:0.
Вратари: Тяпкин - Кожокарь (Иноземцев, 40:00).
"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Ладья" (Тольятти) - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Голы: Переляев - 1 (Вл. Журавлев), 15:30 - 0:1. Николенко - 1 (Ляхов), 32:43 - 0:2. Голоднюк - 2, 34:19 - 1:2. Ляхов - 2 (бол., Габдрахманов, Вл. Журавлев), 44:39 - 1:3. Башкиров - 3 (Марченко, Яремчук), 57:41 - 2:3.
Вратари: Кузмаул (Забродин, 44:39, 59:33) - Исаев.
"Тюменский легион" (Тюмень) - "Ирбис" (Казань) - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Голы: Брютов - 3 (бол., Арзамасцев, Воробьев), 24:41 - 1:0. Коваленко - 1 (Кондрашин, Яковлев), 50:54 - 2:0. Дзедаев - 6 (буллит), 56:53 - 3:0. Галимов - 4 (бол., Журавлев, Дегтярев), 59:17 - 3:1.
Вратари: Марчук - Мифтахов (58:12 - 59:17, 59:30).
"Локо" (Ярославль) - "Атланты" (Мытищи) - 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Жуков - 3 (Денисенко, Зенчиков), 19:11 - 1:0. Островский - 1 (бол., Ващук, Колегов), 35:50 - 1:1.
Победный буллит: Демидов.
Вратари: Яковлев - Калинин.
"ХК Рига" (Рига) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 2:6 (0:0, 0:3, 2:3)
Голы: Кукштель - 2 (Курбатов), 27:10 - 0:1. Петьков - 8 (мен.), 29:37 - 0:2. Курбатов - 5 (Сультеев, Шабаров), 31:09 - 0:3. Д. Берзиньш - 2 (бол., Хомяков, Мисюс), 46:18 - 1:3. Цицюра - 1 (Володин), 48:08 - 1:4. Хомяков - 3 (Мисюс, Д. Берзиньш), 48:27 - 2:4. Шабаров - 5 (бол., Холоденин, Царюк), 50:53 - 2:5. Сультеев - 2 (Курбатов, Кукштель), 57:07 - 2:6.
Вратари: Ворис - Волков.
"Капитан" (Ступино) - "МХК Динамо" (Москва) - 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Голы: Андреев - 1 (Озеров, Леонов), 17:27 - 0:1. Васильев - 3 (Кацевич, Михайлов), 35:15 - 0:2. Долгушкин - 4 (бол., Андреев), 35:58 - 0:3. Иноземцев - 1 (Куруськин), 37:11 - 1:3. Семыкин - 2 (Капкин, Гараев), 56:12 - 2:3.
Вратари: Ахметов - Райко.