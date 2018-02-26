"Стальные лисы" забросили 7 шайб "Алтаю"

"Стальные лисы" разгромили "Алтай" в матче регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 2:7 (0:3, 0:3, 2:1)
Голы: Башкиров - 5 (бол., Дубин), 4:34 - 0:1. Рожков - 26 (Пятин, Шешин), 5:46 - 0:2. Рожков - 27 (Пятин, Шешин), 19:17 - 0:3. Зотов - 6 (Антипин, Коновальчук), 29:28 - 0:4. Пятин - 20 (Герасимов), 38:55 - 0:5. Абдуллин - 16 (Мартынов), 39:08 - 0:6. Назаренко - 11 (Писмаркин, Шапошников), 44:58 - 1:6. Абдуллин - 17 (Дубин), 51:41 - 1:7. Машенькин - 1 (Вакуленко), 56:45 - 2:7.
Вратари: Нурек (Скрипченко, 39:08) - Камышников.
"Снежные барсы" (Астана) - "Сарматы" (Оренбург) - 3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Малахов - 3 (Любишкин, Юлбарисов), 19:42 - 0:1. Сергеев - 18 (бол., Орехов, Муратов), 24:11 - 1:1. Кунишников - 9 (бол., Шулешов, Заречный), 35:13 - 1:2. Мусабаев - 4 (Мельников), 35:31 - 2:2. Заречный - 8 (бол., Кунишников, Сахаров), 58:15 - 2:3. Сергеев - 19 (Мельников, С-н Данияр), 59:25 - 3:3.
Победный буллит: Любишкин.
Вратари: Каратаев (58:26 - 59:25) - Шарыгин.