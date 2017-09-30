"Стальные лисы" забросили 6 шайб "Спутнику" и возглавили таблицу "Востока"

"Стальные лисы" победили "Спутник" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Клуб из Магнитогорска вышел на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Альметьевцы же, напротив, замыкают таблицу, имея в активе только две победы.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Авто" (Екатеринбург) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Шевченко - 1 (Лудцев), 4:58 - 0:1. Глебов - 1 (Дербенев, Пронин), 13:48 - 1:1. Муравьев - 6 (Шарипов, Кошелев), 51:37 - 2:1. Рубан - 6 (Левашов, Сизиков), 56:51 - 2:2.

Победный буллит: Рубан.

Вратари: Дробышевский - Югов.

"Толпар" (Уфа) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Лапин - 7 (Морозов), 23:47 - 0:1. Михайлов - 6 (Лапин), 40:47 - 0:2. Пачин - 2 (Ренев), 44:32 - 1:2.

Вратари: Дубровский (59:24) - Шарапов.

"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Спутник" (Альметьевск) - 6:3 (1:0, 3:1, 2:2)

Голы: Спиридонов - 2 (бол., Борисов, Дорофеев), 15:44 - 1:0. Коробкин - 6 (мен., Борисов), 29:51 - 2:0. Сарапульцев - 1 (бол., Антонов), 30:58 - 2:1. Токарев - 3 (Герасимов), 33:31 - 3:1. Козлов - 1 (бол.), 39:05 - 4:1. Лазарев - 2 (Смирнов, Шабанов), 43:42 - 4:2. Спиридонов - 3 (бол., Шешин, Дорофеев), 45:54 - 5:2. Сарапульцев - 2 (бол., Каримов, Устинов), 57:04 - 5:3. Рожков - 8 (бол., Пятин, Коробкин), 57:49 - 6:3.

Вратари: Шашков - Минегалиев.

"Снежные барсы" (Астана) - "Белые медведи" (Челябинск) - 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Мельников - 3 (бол.), 12:04 - 1:0. Кобяков - 2 (бол., Ясинский, Нероев), 54:20 - 1:1.

Победный буллит: Мельников.

Вратари: Каратаев - Мустафин.

"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Омские ястребы" (Омск) - 1:6 (0:4, 1:1, 0:1)

Голы: Воронин - 2, 2:05 - 0:1. Спиценко - 1 (Жолобов, Константинов), 2:29 - 0:2. Блинов - 3 (бол.), 6:45 - 0:3. Мельников - 3, 15:17 - 0:4. Клавдиев - 4 (Шапошников, Шишов), 32:02 - 1:4. Жолобов - 1 (Крашенинин), 33:44 - 1:5. Казаков - 2 (Блинов, Асташевский), 54:41 - 1:6.

Вратари: Афонин (Шутов, 2:29) - Лобачев.

"Сарматы" (Оренбург) - "Реактор" (Нижнекамск) - 4:5 (1:4, 1:1, 2:0)

Голы: Залалутдинов - 3, 0:27 - 1:0. Хафизов - 3 (Хисамутдинов, Хасанов), 11:54 - 1:1. Шафигуллин - 10 (бол., Тимиров, Семенов), 14:06 - 1:2. Хасанов - 6 (бол., Семенов, Хафизов), 16:05 - 1:3. Пузанов - 2 (бол., Семенов, Шафигуллин), 17:38 - 1:4. Михалев - 7 (Малмыгин), 32:16 - 2:4. Тимиров - 5 (мен., Шафигуллин), 37:29 - 2:5. Михалев - 8 (Залалутдинов), 40:22 - 3:5. Залалутдинов - 4 (бол.), 53:04 - 4:5.

Вратари: Мельников (Шарыгин, 37:29) - Коротаев.