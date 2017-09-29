"Стальные лисы" забросили 6 шайб "Спутнику"

"Стальные лисы" обыграли "Спутник" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Магнитогорцы занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от "Мамонтов Югры" на 1 очко.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Спутник" (Альметьевск) - 6:2 (1:2, 2:0, 3:0)

Голы: Лобанов - 1 (бол., Дубин, Платонов), 1:30 - 1:0. Козин - 4 (Беляев, Шолгин), 12:32 - 1:1. Шарипов - 1 (Ашрапов, Козин), 16:37 - 1:2. Коновальчук - 2 (Токарев, Башкиров), 27:57 - 2:2. Шешин - 3 (Дорофеев), 35:37 - 3:2. Абдуллин - 9 (Башкиров, Коновальчук), 53:40 - 4:2. Пятин - 4 (Рожков), 54:38 - 5:2. Рожков - 7 (Пятин), 58:10 - 6:2.

Вратари: Лозебников (Шашков, 20:00) - Артемьев.

"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Омские ястребы" (Омск) - 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Голы: Назаренко - 2 (Васильев, Гусейнов), 5:47 - 1:0. Назаренко - 3 (Гусейнов, Бекетаев), 19:34 - 2:0. Самохвалов - 3 (Мельников), 29:35 - 2:1. Зубов - 3, 45:03 - 3:1. Путинцев - 2 (бол., Клавдиев, Шапошников), 48:38 - 4:1.

Вратари: Шутов - Лобачев (Галанов, 48:38, 58:19 - 59:00, 59:10).