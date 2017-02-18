"Стальные лисы" забросили 13 шайб "Тюменскому легиону", "Спартак" обыграл "Динамо"

"Мамонты Югры" по буллитам переиграли "Сарматы" в матче регулярного чемпионата МХЛ. В других встречах "Ирбис" в овертайме выиграл у "Спутника", "Спартак" обыграл питерское "Динамо", "Рига" дома проиграла "Чайке", "Стальные лисы" забросили 13 шайб в ворота "Тюменского легиона", а "Ладья" переиграла "Реактор".
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Сарматы" (Оренбург) - 5:4 Б (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Марченко - 10 (Шэн, Галюк), 19:42 - 1:0. Вараница - 4 (бол., Стрижов), 26:32 - 1:1. Заречный - 4 (Шарипов, Идятуллин), 28:59 - 1:2. Гапонов - 8 (бол.), 30:40 - 2:2. Галюк - 2 (бол., Уфимцев, Гильманов), 31:07 - 3:2. Багин - 15 (бол., Самигуллин), 41:17 - 3:3. Галюк - 3 (бол., Уфимцев, Гапонов), 49:41 - 4:3. Багин - 16 (Факиров, Новоселов), 54:10 - 4:4.
Победный буллит: К. Попов.
Вратари: Нечистовский - Кудашев.
Судья: Бирин.
18 февраля. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.
"Ирбис" (Казань) - "Спутник" (Альметьевск) - 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Шабанов - 7 (Ахметгалиев), 31:00 - 1:0. Динмухаметов - 21 (бол., Фасхутдинов, Лазарев), 58:03 - 1:1. Шабанов - 8 (Редков, Журавлев), 63:15 - 2:1.
Вратари: Мифтахов (62:54) - Голубев (57:22 - 58:03).
Судья: Макашов.
18 февраля. Казань. "Татнефть Арена".
"МХК Спартак" (Москва) - "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) - 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)
Голы: Чибиряев - 10 (Круженков, Клепко), 11:50 - 1:0. Жолобов - 22 (Морозов), 32:26 - 2:0. Е. Анисимов - 3 (Васильев), 32:58 - 2:1. Шустров - 9 (Ревацкий, Авксентьев), 33:14 - 3:1. Шустров - 10 (бол., Платонов, Пелевин), 37:15 - 4:1. Первов - 14 (Жолобов, Пелевин), 48:12 - 5:1. Шурыгин - 3 (бол., Андреев, Васильев), 55:09 - 5:2. Жолобов - 23 (Первов, Ли), 58:40 - 6:2.
Вратари: Лысенков - Устименко (Масленников, 40:00).
Судьи: Бакин, Прокуратов.
18 февраля. Москва. ЛД "Сокольники".
"Русские витязи" (Чехов) - "Атланты" (Мытищи) - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы: Иванюженков - 10 (Бочкарев), 14:24 - 1:0. Шевченко - 9 (мен., Кожемякин, Горохов), 35:31 - 2:0. Талалуев - 12 (А. Щербаков), 51:54 - 2:1. Бочкарев - 7 (Дедов, Верба), 54:17 - 3:1.
Вратари: Дорожко - Шугаев.
Судья: Назаров.
18 февраля. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".
"ХК Рига" (Рига) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Балинскис - 3 (Галоха, Гегерис), 33:46 - 1:0. Бабрусев - 5 (Коломаров), 37:19 - 1:1. Клопов - 17 (Коломаров, Комаров), 60:42 - 1:2.
Вратари: Григалс - Суханов.
Судья: Нестеров.
18 февраля. Пиньки. Инбокс-Холл.
"Тюменский легион" (Тюмень) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 0:13 (0:2, 0:4, 0:7)
Голы: Дубин - 19 (Ольшанский, Башкиров), 2:27 - 0:1. Дюкарев - 12 (Болтанов, Меньщиков), 15:29 - 0:2. Швырев - 19 (бол., Авраменко, Янчевский), 23:47 - 0:3. Янчевский - 5 (мен., Швырев, Авраменко), 32:40 - 0:4. Швырев - 20 (Авраменко, Коробкин), 34:34 - 0:5. Токарев - 4 (Дубин, Воробьев), 36:16 - 0:6. Дубин - 20 (Еремин, Платонов), 47:57 - 0:7. Икамацких - 6 (бол., Дюкарев), 51:14 - 0:8. Авраменко - 19 (Коробкин, Янчевский), 52:20 - 0:9. Платонов - 4 (Еремин), 53:15 - 0:10. Токарев - 5 (Коновальчук, Воробьев), 54:30 - 0:11. Болтанов - 7 (Меньщиков, Игошев), 55:46 - 0:12. Дубин - 21 (Башкиров), 58:22 - 0:13.
Вратари: Дремин (Марчук, 34:34) - Лозебников.
Судья: Мелихов.
18 февраля. Тюмень. Дворец спорта.
"Ладья" (Тольятти) - "Реактор" (Нижнекамск) - 5:3 (2:0, 1:1, 2:2)
Голы: Грошев - 16 (мен.), 13:02 - 1:0. Вл. Журавлев - 10 (Поляничев), 16:29 - 2:0. Чабатов - 4 (Голубович, Хафизов), 39:01 - 2:1. Юмангулов - 14 (Дрожжин, Грошев), 39:25 - 3:1. Хафизов - 8 (Чабатов, Голубович), 41:05 - 3:2. Шарифьянов - 8 (Тимиров), 47:16 - 3:3. Вл. Журавлев - 11 (Усманов), 51:58 - 4:3. Дрожжин - 10 (Юмангулов, Грошев), 57:12 - 5:3.
Вратари: Никоноров - Коротаев.
Судья: Тихомиров.
18 февраля. Тольятти. ЛК "Лада Арена".