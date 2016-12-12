"Стальные лисы" забили 9 голов "Омским ястребам"

"Стальные лисы" разгромили "Омских ястребов" в матче регулярного чемпионата МХЛ - 9:3. Омичи, несмотря на крупное поражение, остались вторыми в Восточной конференции.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - МХК МВД (Балашиха) - 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Голы: Селютин - 10 (Смирнов), 8:42 - 1:0. Кривошеев - 3 (бол., Селютин, Яровой), 11:20 - 2:0. Мещеряков - 2 (мен., Яровой), 38:34 - 3:0. Панкратов - 6 (Орлов, Долгушкин), 58:14 - 3:1.

Вратари: Иванов - Кузнецов (Корняков, 11:20).

"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Омские ястребы" (Омск) - 9:3 (2:1, 4:0, 3:2)

Голы: А. Манукян - 28 (Ковалев), 3:33 - 0:1. Коробкин - 4 (Авраменко), 5:29 - 1:1. Коновальчук - 9 (Швырев, Коробкин), 13:53 - 2:1. Дубин - 15 (Дюкарев), 20:43 - 3:1. Пятин - 4 (Мишаков), 24:44 - 4:1. Швырев - 6 (Мишаков, Авраменко), 33:12 - 5:1. Дубин - 16 (бол., Меньщиков, Игошев), 36:27 - 6:1. Авраменко - 8 (Швырев), 42:06 - 7:1. Мельников - 13 (бол.), 47:21 - 7:2. Башкиров - 4 (Янчевский), 50:35 - 8:2. Коробкин - 5 (Швырев, Авраменко), 55:12 - 9:2. Яценко - 3 (А. Манукян, Третьяков), 55:32 - 9:3.

Вратари: Бронников - Лобачев (Галанов, 20:43).

"Авто" (Екатеринбург) - "Ирбис" (Казань) - 2:3 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Рассейкин - 8 (Дубовик, Митякин), 27:51 - 1:0. Голещихин - 22 (бол., Носков, Обидин), 42:07 - 2:0. Редков - 11 (бол., Насыбуллин, Расулов), 59:07 - 2:1. Самсонов - 11 (Сошнин, Валеев), 59:45 - 2:2.

Победный буллит: Валеев.

Вратари: Фомин - Каляев (58:33 - 59:07, 59:35 - 59:45).

"Толпар" (Уфа) - "Ладья" (Тольятти) - 5:3 (1:1, 3:2, 1:0)

Голы: Аскаров - 9 (Янчук, Кузьмин), 11:26 - 1:0. Николенко - 2 (Кротов, Моренец), 13:27 - 1:1. Сыромятников - 8 (Сулейманов), 24:58 - 1:2. Поляничев - 17 (Юмангулов), 25:17 - 1:3. Кузьмин - 10 (Биткин), 28:40 - 2:3. Стариков - 2 (Кузьмин, Аскаров), 31:23 - 3:3. Маргамов - 8 (Гайсин, Биткин), 37:02 - 4:3. Миргалиев - 10 (Ершов, Гайсин), 51:30 - 5:3.

Вратари: Циркуль - Ялбуев.

"Сарматы" (Оренбург) - "Белые медведи" (Челябинск) - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Залалутдинов - 4 (бол., Самигуллин), 8:42 - 1:0. Подкорытов - 12 (Волобуев, Складчиков), 34:19 - 1:1. Шафигулин - 4 (Кулиев, Кошурников), 44:55 - 1:2. Шепелев - 6 (п.в.), 59:29 - 1:3.

Вратари: Кудашев (58:23) - Мустафин.

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Реактор" (Нижнекамск) - 3:2 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Латышевич - 6 (мен., К. Попов), 19:18 - 1:0. Шафигуллин - 4 (Угольников, Набиуллин), 46:21 - 1:1. Марченко - 2 (бол., Дроздецких, Крупенко), 55:43 - 2:1. Шарифьянов - 2 (Тимиров), 56:08 - 2:2.

Победный буллит: Шэн.

Вратари: Нечистовский - Коротаев.

"Тюменский легион" (Тюмень) - "Спутник" (Альметьевск) - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Жгуров - 1 (Первушин, Головин), 27:32 - 1:0. Ушаков - 1 (бол., Пленкин, Кунгурцев), 42:15 - 2:0. Лаптев - 1 (Пылаев, Леваков), 57:08 - 3:0. Фасхутдинов - 3, 58:49 - 3:1.

Вратари: Дремин - Голубев.

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Кондрашин - 7 (Халемин), 21:50.

Вратари: К.Л. Волков - Суханов.

"Локо" (Ярославль) - "Динамо" Спб (Санкт-Петербург) - 4:7 (2:2, 1:2, 1:3)

Голы: Назаревич - 16 (Ельшанский, Зеленков), 6:36 - 0:1. Кудрявцев - 8 (Калинин, Павликов), 6:51 - 1:1. Мих. Беляев - 5 (бол., Фатеев, Кудрявцев), 10:19 - 2:1. Васин - 1 (бол., Михайлов), 14:48 - 2:2. Каюмов - 8 (Калинин, Рыбаков), 23:21 - 3:2. Назаревич - 17 (Зеленков), 25:37 - 3:3. Андреев - 5 (Васильев), 27:19 - 3:4. Назаревич - 18 (Куракин), 40:33 - 3:5. Зенчиков - 4 (Коваленко, Ковалев), 45:21 - 4:5. Е. Анисимов - 1 (Чеботов), 48:34 - 4:6. Васильев - 15 (п.в.), 59:59 - 4:7.

Вратари: Коновалов (Окоряк, 48:34, 59:32) - Толстиков.