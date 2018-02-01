"Стальные лисы" уступили "Кузнецким медведям"

Сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата МХЛ. "Сибирские снайперы" вырвали победу в овертайме у "Сармат" - 4:3. "Кузнецкие медведи" оказались сильнее "Стальных лис" - 5:2.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Голы: Левашов - 17 (бол., Уткин), 28:05 - 1:0. Пятин - 16 (Антипин), 34:55 - 1:1. Левашов - 18 (Рубан), 39:50 - 2:1. Караваев - 7 (Шевченко, Лудцев), 48:18 - 3:1. Платонов - 14 (Пятин), 49:53 - 3:2. Левашов - 19 (Рубан, Сизиков), 52:10 - 4:2. Левашов - 20 (п.в., Уткин, Рубан), 57:43 - 5:2.

Вратари: Югов - Камышников (Шашков, 54:12, 57:37 - 57:43).

Судья: Хуторов.

1 февраля. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Сарматы" (Оренбург) - 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Багин - 6 (Бардаков, Куров), 0:51 - 0:1. Шашков - 27 (Челбаев), 3:14 - 1:1. Богуш - 8, 4:24 - 1:2. Ткаченко - 10 (Юров, Волков), 4:53 - 2:2. Куров - 14 (Багин), 33:49 - 2:3. Молофеев - 10 (Ткаченко, Сухов), 55:46 - 3:3. Михайлов - 17 (бол., Шашков, Молофеев), 64:59 - 4:3.

Вратари: Шмаков - Шарыгин.

Судья: Тютнев.

1 февраля. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

"Авто" (Екатеринбург) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Дзедаев - 20 (Волков, Тимофеев), 5:22 - 0:1. Муравьев - 16 (Галюк, Рассейкин), 23:53 - 1:1. Обидин - 8 (мен.), 26:09 - 2:1. Арзамасцев - 10 (бол., Пленкин), 26:24 - 2:2. Белоцкий - 14 (Кошелев), 52:23 - 3:2.

Вратари: Гросс - Марчук (59:49).

Судья: Меньших.1 февраля. Екатеринбург. КРК "Уралец".

"Толпар" (Уфа) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1)Голы: Ренев - 5 (Скориков), 13:49 - 1:0. Аскаров - 13 (Миргалиев), 15:40 - 2:0. Яремчук - 14 (мен., Дроздецких, Карандеев), 25:08 - 2:1. Синявский - 15 (бол., Чистяков), 32:49 - 3:1. Шэн - 6, 41:57 - 3:2. Шэн - 7 (Голоднюк), 46:06 - 3:3. Шэн - 8 (К. Попов), 61:06 - 3:4.

Вратари: Грошев - Нечистовский.

Судьи: Потапов, Прокуратов.

1 февраля. Уфа. Дворец спорта.