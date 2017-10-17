"Стальные лисы" разгромили "Сибирских снайперов", "Омские ястребы" обыграли "Реактор"

"Омские ястребы" обыграли "Реактор" в матче регулярного чемпионата МХЛ. В других встречах "Стальные лисы" забросили пять безответных шайб в ворота "Сибирских снайперов", "Белые медведи" разгромили "Спутник", а "Снежные барсы" выиграли у "Ирбиса".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Омские ястребы" (Омск) – "Реактор" (Нижнекамск) – 5:3 (0:1, 1:1, 4:1)

Голы: Хасанов – 11 (Хисамутдинов), 12:51 – 0:1. Паранин – 1 (Гильманов, Хисамутдинов), 32:19 – 0:2. Манукян – 1 (Е. Сердюк, Жукенов), 35:07 – 1:2. Манукян – 2 (Богдашкин, Жукенов), 46:19 – 2:2. Галеев – 2 (Хафизов, Полькин), 48:24 – 2:3. Манукян – 3 (Спиценко), 53:02 – 3:3. Манукян – 4 (Е. Сердюк), 53:14 – 4:3. Е. Сердюк – 1 (Жукенов, Манукян), 58:31 – 5:3.

Вратари: Лобачев – Коротаев.

Судья: Беляев.

Омск. "Арена Омск".

"Стальные лисы" (Магнитогорск) – "Сибирские снайперы" (Новосибирск) – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Герасимов – 4, 19:22 – 1:0. Рожков – 9 (Швырев, Мишаков), 20:21 – 2:0. Швырев – 3, 39:08 – 3:0. Герасимов – 5 (Борисов, Рожков), 44:09 – 4:0. Швырев – 4, 50:27 – 5:0.

Вратари: Камышников – Шарапов.

Судьи: Величко, Парфенов.

Магнитогорск. "Арена Металлург".

"Белые медведи" (Челябинск) – "Спутник" (Альметьевск) – 10:1 (2:0, 3:1, 5:0)

Голы: Тертышный – 1 (Шушарин, Ясинский), 10:33 – 1:0. Мансуров – 4 (бол., Складчиков, Кулиев), 16:52 – 2:0. Чупин – 4 (Ульчинский, Валеев), 23:10 – 2:1. Попов – 6 (Коновалов), 24:38 – 3:1. Тертышный – 2 (Ясинский, Коновалов), 28:17 – 4:1. Ясинский – 2 (бол., Попов, Тертышный), 33:51 – 5:1. Пасманик – 1 (Д. Зиновьев, Несветаев), 41:56 – 6:1. Ширяев – 2 (Лапшин), 42:27 – 7:1. Попов – 7, 48:09 – 8:1. Шабанов – 2, 49:28 – 9:1. Тертышный – 3 (Ясинский, Мокрушев), 55:31 – 10:1.

Нереализованный буллит: Кулиев (31:22, Белые медведи).

Вратари: Мыльников – Артемьев.

Судья: Десятов.

Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.

"Снежные барсы" (Астана) – "Ирбис" (Казань) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Балдин – 1 (Танимов, Мелихов), 39:52 – 1:0. Мелихов – 3 (п.в., С-т Данияр, С-н Данияр), 59:23 – 2:0.

Вратари: Каратаев – Мифтахов (59:04 – 59:23).

Судьи: Заболотнев, Косарезов.

Астана. "Барыс-Арена".

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) – "Авто" (Екатеринбург) – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Вахрутдинов – 2 (бол., Гайдеик, Куцмус), 31:53 – 1:0. Грымзин – 8 (Еркин, Гайдеик), 36:27 – 2:0. Кошелев – 6 (бол., Шишков, Шарипов), 47:47 – 2:1. Грымзин – 9 (Еркин), 59:02 – 3:1.

Вратари: Нечистовский – Гросс.

Судьи: Меньших, Назаров.

Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.