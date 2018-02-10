"Стальные лисы" проиграли "Толпару" второй раз подряд с одинаковым счетом

"Стальные лисы" уступили "Толпару" в матче регулярного чемпионата МХЛ - 1:4. Их встреча накануне завершилась с таким же счетом.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Толпар" (Уфа) - 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Голы: Аскаров - 14 (бол., Абдеев), 2:20 - 0:1. Абдеев - 14 (бол., Аскаров, Сорокин), 14:06 - 0:2. Зотов - 5 (Башкиров), 17:12 - 1:2. Бобылев - 4, 56:16 - 1:3. Бобылев - 5 (Сорокин, Миргалиев), 59:04 - 1:4.

Вратари: Камышников (Шашков, 16:36) - Тарасов.

"Сарматы" (Оренбург) - "Авто" (Екатеринбург) - 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Голы: Куров - 16 (Сахаров, Юлбарисов), 25:10 - 1:0. Седов - 3 (Галюк, Кошелев), 30:34 - 1:1. Риянов - 7 (Колмагоров, Михалев), 35:20 - 2:1. Любишкин - 20 (Бардаков), 40:44 - 3:1. Малахов - 1 (Куров), 49:26 - 4:1. Валитов - 1 (бол., Муравьев), 57:39 - 4:2. Любишкин - 21 (п.в., Юлбарисов), 59:53 - 5:2.

Вратари: Мельников - Галкин (58:41 - 59:23).

"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Синицын - 3, 55:34.

Вратари: Шутов - Шарапов (59:16).

"Снежные барсы" (Астана) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 6:2 (0:0, 4:1, 2:1)

Голы: Мусабаев - 3, 20:26 - 1:0. Мельников - 16 (Сергеев), 24:34 - 2:0. Сергеев - 15 (Мелихов), 32:50 - 3:0. Лудцев - 18 (Шевченко, Караваев), 34:03 - 3:1. Орехов - 4 (Гатиятов, Муратов), 38:43 - 4:1. С-н Данияр - 6 (Орехов, Муратов), 41:46 - 5:1. Ларин - 4 (Колодько, Мурашов), 42:08 - 5:2. Мельников - 17 (бол., Мелихов, Мусабаев), 43:27 - 6:2.

Вратари: Каратаев - Югов (Барышников, 34:03).