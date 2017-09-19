"Стальные лисы" победили "Белых медведей" и вышли на второе место на "Востоке"

"Стальные лисы" обыграли "Белых медведей" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Магнитогорцы вышли на второе место в группе "Восток", отставая на 1 очко от "Ирбиса".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Ладья" (Тольятти) - "Авто" (Екатеринбург) - 4:5 (3:1, 0:3, 1:1)

Голы: Зинатуллин - 1 (Кухарев), 7:15 - 1:0. Рассейкин - 3 (бол., Муравьев, Ивашов), 11:22 - 1:1. Рахимуллин - 1, 15:51 - 2:1. Кухарев - 1, 18:15 - 3:1. Воронков - 5 (бол., Дербенев, Щемеров), 28:10 - 3:2. Кузнецов - 6 (бол., Щемеров, Муравьев), 32:27 - 3:3. Павленко - 1 (Лебединец), 39:52 - 3:4. Валиуллов - 2 (Вл. Журавлев, Усманов), 57:38 - 4:4. Шарипов - 2, 59:28 - 4:5.

Вратари: Исаев - Гросс.

"Омские ястребы" (Омск) - "Сарматы" (Оренбург) - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Сальвассер - 1 (Рожковский, Богдашкин), 13:01 - 1:0. Ипатов - 1 (бол., Бардаков), 27:54 - 1:1. Любишкин - 1 (Заречный), 36:07 - 1:2.

Вратари: Лобачев (59:39) - Мельников.

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 3:4 Б (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Лапин - 4 (Молофеев, Новоселов), 17:31 - 1:0. Левашов - 1 (мен., Рубан), 20:39 - 1:1. Папст - 1 (Юров, Аксененко), 23:55 - 2:1. Колодько - 3 (Гилязеев, Ларин), 29:28 - 2:2. Сизиков - 1 (Рубан), 30:53 - 2:3. Лапин - 5 (Молофеев), 58:03 - 3:3.

Победный буллит: Колодько.

Вратари: Шарапов (Шмаков, 29:28) - Барышников.

"Белые медведи" (Челябинск) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 3:4 (2:1, 1:0, 0:3)

Голы: Лавриненко - 2 (Шадрин), 7:03 - 1:0. Лавриненко - 3 (Складчиков, Тертышный), 9:49 - 2:0. Мишаков - 1 (Абдуллин), 14:03 - 2:1. Киселев - 2 (Кошурников, Кулиев), 24:35 - 3:1. Абдуллин - 5 (Мишаков), 41:31 - 3:2. Шешин - 2 (бол., Спиридонов, Дорофеев), 44:56 - 3:3. Пятин - 3 (Зотов, Абдуллин), 55:09 - 3:4.

Вратари: Мустафин (59:02) - Лозебников (Камышников, 29:01, 30:06 - 31:21).

"Спутник" (Альметьевск) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Голы: Гайдеик - 4 (Вахрутдинов), 21:24 - 0:1. Ульчинский - 2 (Смирнов, Чупин), 32:54 - 1:1. Чупин - 1 (бол., Каримов, Смирнов), 34:16 - 2:1. Руденко - 3 (Зоркин, Яремчук), 34:31 - 2:2. Зоркин - 1 (бол.), 44:56 - 2:3. Шэн - 2 (Марченко), 46:48 - 2:4.

Вратари: Артемьев (Минегалиев, 20:00) - Кузмаул.

"Локо" (Ярославль) - "Крылья Советов" (Москва) - 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Малышев - 1 (Алексеев), 6:48 - 1:0. Крупкин - 1 (Горчилин, Михасенок), 14:49 - 1:1. Дмитричев - 2 (Афанасов), 24:12 - 1:2. Червоненко - 1 (Лукичев, Алексеев), 33:58 - 2:2. Червоненко - 2 (Павликов, Алексеев), 62:40 - 3:2.

Вратари: Исаев - Кадочников.