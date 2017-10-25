"Стальные лисы" по буллитам обыграли "Авто"

"Стальные лисы" в матче регулярного чемпионата МХЛ обыграли "Авто" - 5:4 по буллитам. Побеный бросок на счету Константина Дубина. Эта победа позволила команде догнать "Мамонтов Югры" в турнирной таблице Восточной конференции.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Авто" (Екатеринбург) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 4:5 Б (2:0, 1:2, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Богатырев - 1, 14:06 - 1:0. Муравьев - 8 (Шарипов, Кошелев), 18:06 - 2:0. Дорофеев - 4, 20:56 - 2:1. Коновальчук - 4 (Токарев), 27:34 - 2:2. Воронков - 7 (Дербенев, Валитов), 34:21 - 3:2. Зотов - 1 (бол., Рожков, Коробкин), 42:26 - 3:3. Голещихин - 1 (бол., Дубовик), 50:36 - 4:3. Пятин - 7 (Рожков), 51:27 - 4:4.

Победный буллит: Дубин.

Вратари: Гросс - Камышников (Кочетков, 18:06).

Судьи: Мельников, Шерер.

25 октября. Екатеринбург. КРК "Уралец".

"Ирбис" (Казань) - "Омские ястребы" (Омск) - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Д. Марушев - 7 (бол., Журавлев, Мужиков), 10:34 - 1:0. Шапорев - 1 (Спиценко), 37:38 - 1:1. Ковалев - 2 (Мельников, Рожковский), 53:52 - 1:2. Мельников - 6 (п.в., Рожковский), 59:36 - 1:3.

Вратари: Мифтахов (59:01 - 59:36) - Лобачев.

Судьи: Зосимов, Фатихов.

25 октября. Казань. "Татнефть Арена".

"Ладья" (Тольятти) - "Белые медведи" (Челябинск) - 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Голы: Сыромятников - 6, 2:32 - 1:0. Рахимуллин - 2 (Алексеев), 7:07 - 2:0. Волобуев - 1 (бол., Костарев, Рачинский), 19:12 - 2:1. Переляев - 4 (бол., Габдрахманов, Николенко), 23:10 - 3:1. Алексеев - 3 (Быстров), 35:32 - 4:1. Вл. Журавлев - 10, 52:18 - 5:1. Кобяков - 5 (мен., Тертышный), 58:06 - 5:2.

Вратари: Исаев - Мустафин (Мыльников, 20:00).

Судьи: Новиков, Чернышов.

25 октября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".