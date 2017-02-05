"Стальные лисы" обыграли "Толпар", "Сарматы" уступили "Авто"

"Сибирские снайперы" на своем льду переиграли "Снежных барсов" в матче регулярного чемпионата МХЛ. В других встречах "Кузнецкие медведи" взяли верх над "Алтаем", "Стальные лисы" одолели "Толпар", "Тайфун" выиграл у "Риги", а "Авто" обыграл "Сарматы".
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Снежные барсы" (Астана) - 6:3 (1:2, 2:1, 3:0)
Голы: Мельников - 12 (Муратов), 11:51 - 0:1. Локтев - 22 (бол., Морозов, Лапин), 14:50 - 1:1. Голубев - 2 (Муратов), 16:16 - 1:2. Локтев - 23 (Лапин), 20:29 - 2:2. Мельников - 13 (Муратов), 27:24 - 2:3. Назаров - 2 (Локтев, Лапин), 30:02 - 3:3. Локтев - 24 (Назаров), 48:41 - 4:3. Локтев - 25 (Лапин, Назаров), 50:58 - 5:3. Коротков - 19 (мен.), 53:26 - 6:3.
Вратари: Волохин (Шарапов, 27:24) - Каратаев.
Судья: Бирин.
5 февраля. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".
"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Голы: Кокшаров - 7 (Щекин), 10:02 - 0:1. Пархоменко - 25 (Караваев), 20:41 - 1:1. Караваев - 18 (бол., Лудцев), 38:29 - 2:1. Пархоменко - 15 (бол., Кокшаров), 39:25 - 2:2. Пархоменко - 26 (бол.), 52:19 - 3:2. Фаткуллин - 5 (Шевченко), 55:00 - 4:2.
Вратари: Югов - Шутов.
Судья: Акузовский.
5 февраля. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.
"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Толпар" (Уфа) - 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)
Голы: Кузьмин - 17 (Цулыгин), 10:33 - 0:1. Болтанов - 2 (Меньщиков, Абдуллин), 14:53 - 1:1. Миргалиев - 19 (бол., Биткин), 21:39 - 1:2. Болтанов - 3 (Меньщиков), 29:50 - 2:2. Коробкин - 16 (Швырев, Авраменко), 30:34 - 3:2. Болтанов - 4 (Игошев, Дюкарев), 36:04 - 4:2. Ахияров - 1 (Кузьмин), 46:19 - 4:3. Болтанов - 5 (Харькин), 48:52 - 5:3. Маргамов - 10 (Ершов, Цулыгин), 58:58 - 5:4.
Вратари: Лозебников - Циркуль (59:35).
Судьи: Андрианов, Меньших.
5 февраля. Магнитогорск. "Арена Металлург".
"Тайфун" (Уссурийск) - "ХК Рига" (Рига) - 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
Голы: Панкевич - 5 (Хомяков, Висоцкис), 7:36 - 0:1. Разгалс - 16 (Смирнов, Галоха), 8:29 - 0:2. Галоха - 9 (Сварс, Спруктс), 28:48 - 0:3. Эзитис - 3, 42:00 - 0:4. Шуркалов - 3 (Чернов), 45:01 - 1:4. Разгалс - 17 (п.в., Галоха), 59:48 - 1:5.
Вратари: Грошев (Калинин, 28:48, Казаков, 59:48) - Наумов.
Судья: Солнцев.
5 февраля. Пиньки. Инбокс-Холл.
"Сарматы" (Оренбург) - "Авто" (Екатеринбург) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Голещихин - 26, 56:55 - 0:1.
Вратари: Кудашев (59:15) - Гросс.
Судья: Мочалов.
5 февраля. Оренбург. ЛД "Звездный".