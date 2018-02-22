"Стальные лисы" обыграли "Снежных Барсов" и поднялись на второе место "Востока"

Сегодня в регулярном чемпионате МХЛ состоялось два матча. "Стальные лисы" в гостях уверенно обыграли "Снежных Барсов" (5:2) и поднялись на вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. В другой встрече "Сарматы" в овертайме победили "Алтай" – 4:3.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Снежные барсы" (Астана) – "Стальные лисы" (Магнитогорск) – 2:5 (1:3, 0:2, 1:0)

Голы: Сергеев – 17 (Мельников, Мусабаев), 4:26 – 1:0. Сахаров – 1 (Лобанов, Мишаков), 5:07 – 1:1. Шешин – 12 (Герасимов, Рожков), 14:40 – 1:2. Борисов – 8 (Абдуллин, Олейников), 15:06 – 1:3. Абдуллин – 15 (бол., Башкиров, Дубин), 25:08 – 1:4. Олейников – 5 (Дубин, Абдуллин), 29:58 – 1:5. Бойко – 2 (бол., Гусейнов, Танимов), 54:54 – 2:5.

Вратари: Прокофьев – Камышников (14:57 – 15:06).

Судьи: Самарин, Светилов.

22 февраля. Астана. "Барыс-Арена".

"Алтай" (Усть-Каменогорск) – "Сарматы" (Оренбург) – 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Тимашев – 3 (Никитин, Сальвассер), 3:03 – 0:1. Вакуленко – 3 (Лагунов), 7:05 – 1:1. Любишкин – 24 (Кунишников), 24:14 – 1:2. Назаренко – 9 (Шапошников, Бекетаев), 29:44 – 2:2. Клавдиев – 15 (Катасонов, Шишов), 36:20 – 3:2. Никитин – 1 (Сальвассер), 50:00 – 3:3. Кунишников – 8 (Бардаков), 64:10 – 3:4.

Вратари: Шутов – Мельников.

Судья: Максимов.

22 февраля. Усть-Каменогорск. ДС им. Бориса Александрова.