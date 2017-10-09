"Стальные лисы" обыграли "Ладью", "Омские ястребы" уступили "Белым медведям"

В матче регулярного чемпионата МХЛ "Ладья" уступила "Стальным лисам" – 1:3. В других встречах "Белые медведи" в дополнительное время обыграли "Омских ястребов" – 4:3, "Ирбис" в серии буллитов был сильнее "Сарматов" – 4:3.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Ладья" (Тольятти) – "Стальные лисы" (Магнитогорск) – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Голы: Дубин – 2, 16:39 – 0:1. Дубин – 3 (Борисов), 41:31 – 0:2. Переляев – 3 (Вл. Журавлев), 42:42 – 1:2. Коробкин – 8 (п.в., Абдуллин), 59:40 – 1:3.
Вратари: Никоноров (59:30 – 59:40) – Камышников.
Судья: Метальников.
9 октября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".
"Омские ястребы" – "Белые медведи" (Челябинск) – 3:4 ОТ (0:1, 0:2, 3:0, 0:1)
Голы: Попов – 3 (Кобяков), 5:49 – 0:1. Шабанов – 1 (Ширяев, Коновалов), 32:07 – 0:2. Попов – 4 (бол., Кобяков), 37:14 – 0:3. Самохвалов – 6 (бол., Спиценко, Жукенов), 56:12 – 1:3. Мельников – 3, 56:51 – 2:3. Сердюк – 1 (Жукенов, Рюмкин), 57:25 – 3:3. Попов – 5 (бол., Кулиев, Костарев), 64:08 – 3:4.
Вратари: Ботев (Галанов, 37:14, 56:03 – 56:12) – Мустафин.
Судьи: Мельников, Светилов.
9 октября. Омск. "Арена Омск".
"Ирбис" (Казань) – "Сарматы" (Оренбург) – 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Залалутдинов – 6 (Идятуллин, Любишкин), 4:44 – 0:1. Купчихин – 3 (Зайцев), 18:05 – 1:1. Валеев – 9 (Галимов), 24:33 – 2:1. Любишкин – 4 (бол., Шарыгин, Юлбарисов), 37:11 – 2:2. Чибиряев – 2 (Тумченко), 42:57 – 3:2. Юлбарисов – 2 (Любишкин, Куров), 50:42 – 3:3.
Победный буллит: Галимов.
Вратари: Каляев – Шарыгин.
Судья: Закиров.
9 октября. Казань. "Татнефть Арена".