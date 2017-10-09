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20:41 9 октября | Хоккей — МХЛ

"Стальные лисы" обыграли "Ладью", "Омские ястребы" уступили "Белым медведям"


В матче регулярного чемпионата МХЛ "Ладья" уступила "Стальным лисам" – 1:3. В других встречах "Белые медведи" в дополнительное время обыграли "Омских ястребов" – 4:3, "Ирбис" в серии буллитов был сильнее "Сарматов" – 4:3.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Ладья" (Тольятти) – "Стальные лисы" (Магнитогорск) – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Голы: Дубин – 2, 16:39 – 0:1. Дубин – 3 (Борисов), 41:31 – 0:2. Переляев – 3 (Вл. Журавлев), 42:42 – 1:2. Коробкин – 8 (п.в., Абдуллин), 59:40 – 1:3.

Вратари: Никоноров (59:30 – 59:40) – Камышников.

Судья: Метальников.

9 октября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".

"Омские ястребы" – "Белые медведи" (Челябинск) – 3:4 ОТ (0:1, 0:2, 3:0, 0:1)

Голы: Попов – 3 (Кобяков), 5:49 – 0:1. Шабанов – 1 (Ширяев, Коновалов), 32:07 – 0:2. Попов – 4 (бол., Кобяков), 37:14 – 0:3. Самохвалов – 6 (бол., Спиценко, Жукенов), 56:12 – 1:3. Мельников – 3, 56:51 – 2:3. Сердюк – 1 (Жукенов, Рюмкин), 57:25 – 3:3. Попов – 5 (бол., Кулиев, Костарев), 64:08 – 3:4.

Вратари: Ботев (Галанов, 37:14, 56:03 – 56:12) – Мустафин.

Судьи: Мельников, Светилов.

9 октября. Омск. "Арена Омск".

"Ирбис" (Казань) – "Сарматы" (Оренбург) – 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Залалутдинов – 6 (Идятуллин, Любишкин), 4:44 – 0:1. Купчихин – 3 (Зайцев), 18:05 – 1:1. Валеев – 9 (Галимов), 24:33 – 2:1. Любишкин – 4 (бол., Шарыгин, Юлбарисов), 37:11 – 2:2. Чибиряев – 2 (Тумченко), 42:57 – 3:2. Юлбарисов – 2 (Любишкин, Куров), 50:42 – 3:3.

Победный буллит: Галимов.

Вратари: Каляев – Шарыгин.

Судья: Закиров.

9 октября. Казань. "Татнефть Арена".

Турнирная таблица здесь

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