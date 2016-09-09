"Стальные лисы" и "Реактор" одержали разгромные победы

"СКА-Серебряные львы" выиграли у "Тайфуна" в матче регулярного чемпионата МХЛ, одержав третью победу в трех матчах. В других встречах "СКА-1946", "Крылья Советов", "Локо" и "Алмаз" добились домашних побед, "Стальные лисы", "Снежные барсы" и "Реактор" разгромили своих соперников.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) – "Тайфун" (Уссурийск) – 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Голы: Лоновенко – 1 (бол., Щенков, Островский), 7:47 – 0:1. Куянов – 1 (бол., Константинов, Сорокин), 14:07 – 1:1. Кривошеев – 1 (Тихомиров, Круглов), 16:53 – 2:1. Алтыбармакян – 4 (Яровой, Полодян), 31:52 – 3:1. Полодян – 2 (Сорокин, Кривошеев), 48:40 – 4:1. Чернов – 2 (Баженов, Ахметянов), 50:47 – 4:2.
Вратари: Иванов – Калинин.
Судья: Мелихов.
9 сентября. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".
"Стальные лисы" (Магнитогорск) – "Алтай" (Усть-Каменогорск) – 8:0 (2:0, 5:0, 1:0)
Голы: Полукаров – 1 (Швырев), 8:15 – 1:0. Икамацких – 1 (бол., Дюкарев), 16:03 – 2:0. Авраменко – 2 (бол., Швырев, Ольшанский), 21:22 – 3:0. Дюкарев – 1 (Платонов, Дубин), 24:22 – 4:0. Железков – 3 (Козлов), 30:31 – 5:0. Коновальчук – 1 (бол., Железков, Козлов), 34:53 – 6:0. Железков – 4 (Коновальчук), 38:18 – 7:0. Ольшанский – 1 (Швырев, Авраменко), 41:26 – 8:0.
Вратари: Лозебников (Кочетков, 40:00) – Каратаев (Устинович, 30:31).
Судьи: Закиров, Фатихов.
9 сентября. Магнитогорск. "Арена Металлург".
"Авто" (Екатеринбург) – "Спутник" Алм (Альметьевск) – 6:3 (1:2, 4:0, 1:1)
Голы: Чупин – 1 (бол., Светлишин, Ковров), 6:56 – 0:1. Чупин – 2 (Смирнов, Фасхутдинов), 18:12 – 0:2. Глебов – 1 (Дубовик, Ивашов), 19:53 – 1:2. Левитский – 2 (Глебов), 23:15 – 2:2. Носков – 2 (Сафин), 24:17 – 3:2. Левитский – 3 (Глебов, Ивашов), 26:10 – 4:2. Обидин – 2 (Носков, Сафин), 29:25 – 5:2. Воронков – 2 (бол., Сушинский, Дербенев), 50:27 – 6:2. Антонов – 1 (Зарипов), 56:28 – 6:3.
Вратари: Гросс – Минегалиев (Артемьев, 51:11).
Судья: Косарезов.
9 сентября. Верхняя Пышма. ЛА им. А.Козицина.
"Толпар" (Уфа) – "Реактор" (Нижнекамск) – 1:6 (0:1, 1:2, 0:3)
Голы: Семенов – 1 (бол., Пикушин), 3:27 – 0:1. Хисамутдинов – 3 (Тимиров, Набиуллин), 25:14 – 0:2. Дзедаев – 1 (Чабатов, М. Гусев), 26:27 – 0:3. Кузьмин – 2, 34:24 – 1:3. Пачин – 1 (Солонинка), 41:55 – 1:4. Набиуллин – 1 (бол., Хисамутдинов, Тимиров), 48:03 – 1:5. Набиуллин – 2 (Сорокин), 50:35 – 1:6.
Вратари: Циркуль (Кожуховский, 50:35) – Голованов.
Судья: Макашов.
9 сентября. Уфа. Дворец спорта.
"Сарматы" (Оренбург) – "Снежные барсы" (Астана) – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы: Орехов – 1 (Локтев), 2:44 – 0:1. Локтев – 1 (мен., Гурков, Орехов), 24:03 – 0:2. Балдин – 1 (Полохов, Мелихов), 54:44 – 0:3. Балдин – 2 (Мелихов), 58:34 – 0:4.
Вратари: Кудашев – Леонтьев.
Судья: Трофимов.
9 сентября. Оренбург. ЛД "Звездный".
"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) – "Белые медведи" (Челябинск) – 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)
Голы: Кошурников – 2 (Коновалов), 12:54 – 0:1. Могильников – 1 (Безруков), 14:27 – 0:2. Уфимцев – 3 (Кафеев), 20:32 – 1:2. Яремчук – 1 (Богуш), 22:42 – 2:2. Коновалов – 1 (Карпухин), 27:07 – 2:3. Карпухин – 1 (бол., Безруков, Шадрин), 35:27 – 2:4. Еркин – 1, 43:19 – 3:4. Коновалов – 2 (Шафигулин), 52:57 – 3:5.
Вратари: Нечистовский (Рахно, 35:27) – Мыльников (Мустафин, 22:42).
Судья: Арзамазов.
9 сентября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".
"Тюменский легион" (Тюмень) – "Омские ястребы" (Омск) – 4:5 (2:2, 2:1, 0:2)
Голы: Арзамасцев – 1 (Шетле), 6:10 – 1:0. Коськин – 1 (Ширгазиев, Мельников), 12:11 – 1:1. Канашев – 1 (бол., Шетле, Проскура), 15:49 – 2:1. Минеев – 2 (бол., Голещихин), 18:52 – 2:2. Тимофеев – 1 (бол., Шетле), 21:16 – 3:2. Мизюрин – 1 (Ковалев, А. Манукян), 27:34 – 3:3. Пленкин – 2 (бол., Молофеев, Жолобов), 35:52 – 4:3. А. Манукян – 1, 45:44 – 4:4. Ковалев – 2, 51:58 – 4:5.
Вратари: Тяло (59:27) – Лобачев.
Судья: Бакин.
9 сентября. Тюмень. Дворец спорта.
"Алмаз" (Череповец) – "Чайка" (Нижний Новгород) – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: Леонов – 1 (Гераськин, Хабаров), 26:33 – 1:0. Колесников – 2 (Шляхтов, Гулькин), 29:50 – 2:0. Лощенко – 3 (Лапин), 58:31 – 3:0. Рунов – 1 (п.в., Кондрашин), 58:51 – 3:1.
Вратари: Артамкин – Суханов (57:42 – 58:31, 59:15).
Судья: Колпаков.
9 сентября. Череповец. Ледовый дворец.
"ХК Рига" (Рига) – "Русские витязи" (Чехов) – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Голы: Верба – 1 (Краснов, Джиошвили), 28:34 – 0:1. Горохов – 1 (бол., Мокрицын, Плехов), 30:35 – 0:2. Скуматов – 1 (Моисеев), 48:41 – 0:3. Горохов – 2 (Мокрицын), 50:13 – 0:4. Туревич – 1 (Хомяков, Штромбергс), 57:57 – 1:4.
Вратари: Григалс – Дорожко.
Судья: Светилов.
9 сентября. Пиньки. Инбокс-Холл.
"Локо" (Ярославль) – "МХК МВД" (Балашиха) – 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)
Голы: Чебыкин – 3 (Петунин, Толпегин), 6:57 – 0:1. Ильенко – 1 (Афанасьев, Крикуненко), 20:53 – 1:1. Чебыкин – 4 (бол., Петунин, Леонов), 29:12 – 1:2. Крикуненко – 1, 36:14 – 2:2. Фатеев – 2 (Кононов, Бондырев), 58:54 – 4:2. Ильенко – 2 (Бондырев), 59:12 – 5:2.
Вратари: Коновалов – Райко.
Судья: Самарин.
9 сентября. Ярославль. УКРК "Арена 2000".
"СКА-1946" (Санкт-Петербург) – "Амурские тигры" (Хабаровск) – 5:4 (1:1, 2:1, 2:2)
Голы: Ожгихин – 3 (Петьков), 6:57 – 1:0. Михасенок – 1 (Каптелин), 17:03 – 1:1. Букарев – 1 (бол., Карпусь, Гиздатуллин), 27:30 – 1:2. Курбатов – 1 (бол., Кукштель, Сультеев), 29:39 – 2:2. А. Волков – 1, 36:37 – 3:2. Карпусь – 2 (бол., Букарев), 46:37 – 3:3. А. Волков – 2, 47:15 – 4:3. Шабуров – 1 (Гиздатуллин), 51:04 – 4:4. Курбатов – 2 (Кукштель, Овечкин), 58:47 – 5:4.
Вратари: Мельничук – Боярчук (59:27 – 59:39, 59:58).
Судья: Тренкачев.
9 сентября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
"Крылья Советов" (Москва) – "МХК Динамо" Спб (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Кособоков – 1 (Борунов, Кабанов), 26:54 – 1:0. Назаревич – 2 (Васильев), 35:51 – 1:1. Политов – 1 (бол., Ващук), 48:04 – 2:1.
Вратари: Трещалин – Масленников (59:27).
Судьи: Милованов, Тихомиров.
9 сентября. Москва. УДС "Крылья Советов".