"Спартак" забросил "Риге" 9 шайб, "СКА-1946" обыграл "Алмаз"

Сегодня в регулярном чемпионате МХЛ состоялись очередные матчи. "Спартак" в гостях разгромил "Ригу" со счетом 9:2, а "СКА-1946" уверенно переиграл "Алмаз" – 4:1.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Амурские тигры" (Хабаровск) – "Красная Армия" (Москва) – 6:5 ОТ (2:0, 2:3, 1:2, 1:0)

Голы: Шунькин – 10 (Крамаренко, Недилько), 9:08 – 1:0. Волошин – 21 (бол., Крамаренко, Беляков), 12:37 – 2:0. Ртищев – 13 (Комиссаров, Летов), 22:27 – 2:1. Беляков – 6 (бол., Крамаренко, Шунькин), 28:29 – 3:1. Можаров – 9 (Заседа), 30:26 – 4:1. Быков – 4 (Аноп), 30:37 – 4:2. Крашенинников – 17 (бол., Маркус), 34:40 – 4:3. Можаров – 10 (бол., Лушников, Недилько), 42:04 – 5:3. Икамацких – 2 (Гуськов, Крашенинников), 44:57 – 5:4. Маркус – 4 (Ртищев), 59:56 – 5:5. Букарев – 3 (Заседа), 62:41 – 6:5.

Вратари: Д. Тимченко – Корепанов (Скотников, 30:26, 58:30 – 59:56).

Судья: Шерер.

16 февраля. Хабаровск. "Платинум Арена".

"Тайфун" (Уссурийск) – "МХК Динамо" (Москва) – 5:4 (2:2, 2:0, 1:2)

Голы: Манукян – 4 (мен.), 6:48 – 1:0. Брызгалов – 1 (Кацевич), 11:20 – 1:1. Епифанов – 11 (Раров), 11:53 – 2:1. Егоров – 2 (Кацевич), 16:26 – 2:2. Манукян – 5 (бол., Кочкарев, Кочкарев), 24:48 – 3:2. Епифанов – 12 (Кузнецов), 28:10 – 4:2. Чувилов – 11 (Панкратов, О. Зайцев), 42:28 – 4:3. Ткачков – 14 (бол., Гейдаров, Сгибнев), 52:41 – 5:3. Толпегин – 9 (Кацевич, Брызгалов), 53:24 – 5:4.

Вратари: Синькевич – Райко (58:15 – 58:27, 58:56 – 58:59, 59:23).

Судьи: Матюша, Хуторов.

16 февраля. Владивосток. "Фетисов Арена".

"Ирбис" (Казань) – "Реактор" (Нижнекамск) – 3:4 (0:2, 1:0, 2:2)

Голы: Хафизов – 16 (Хисамутдинов), 1:03 – 0:1. Хасанов – 27 (бол., Хисамутдинов), 8:03 – 0:2. Пьянов – 10 (бол., Ситдиков, Москалев), 26:53 – 1:2. Голубович – 3 (бол., Фавричников, Мотыгуллин), 47:53 – 1:3. Ахметгалиев – 3 (Ахметвалиев), 48:43 – 2:3. Хафизов – 17, 49:53 – 2:4. Зайцев – 6 (Муртазин), 52:18 – 3:4.

Вратари: Акмурзин (59:30) – Анаркулов.

Судьи: Макашов, Милованов.

16 февраля. Казань. "Татнефть Арена".

"Ладья" (Тольятти) – "Спутник" (Альметьевск) – 5:4 (3:0, 2:3, 0:1)

Голы: Сыромятников – 15 (Алексеев), 0:42 – 1:0. Гришин – 2 (Алексеев, Усманов), 3:40 – 2:0. Ляхов – 4 (Вл. Журавлев, Кухарев), 8:32 – 3:0. Переляев – 8 (Вл. Журавлев), 20:42 – 4:0. Шарипов – 9 (Бархаткин, Хамидуллин), 20:59 – 4:1. Ахметзянов – 4, 21:24 – 4:2. Шарипов – 10 (бол., Бархаткин, Хамидуллин), 25:18 – 4:3. Кухарев – 9 (Вл. Журавлев), 37:12 – 5:3. Хамидуллин – 1 (бол., Белохонов, Чупин), 47:41 – 5:4.

Вратари: Никоноров (Исаев, 21:24) – Насыров (Косов, 20:59, Насыров, 48:52, Косов, 49:44, 58:57).

Судья: Десятов.

16 февраля. Тольятти. ЛК "Лада Арена".

"Алмаз" (Череповец) – "СКА-1946" (Санкт-Петербург) – 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Голы: Шабаров – 19 (Калабушкин, Огирчук), 5:29 – 0:1. Сультеев – 9 (Петьков), 11:08 – 0:2. Грачев – 26 (Колесников, Кудако), 24:22 – 1:2. Петьков – 16 (Курбатов, Ожгихин), 52:55 – 1:3. Огирчук – 12 (п.в., Лысенков), 59:42 – 1:4.

Вратари: Шостак (58:22 – 59:42) – Лысенков.

Судьи: Комаров, Светилов.

16 февраля. Череповец. Ледовый дворец.

"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) – "Атланты" (Мытищи) – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Поляков – 6 (бол., Ибрагимов), 30:19 – 1:0. Шляхтов – 12 (Куликов, Мишкин), 35:44 – 2:0. Ибрагимов – 5 (п.в., Чернов, Зубковский), 59:19 – 3:0.

Вратари: Николаев – Шугаев (58:07 – 59:19).

Судьи: Меньших, Назаров.

16 февраля. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".

"Локо" (Ярославль) – "МХК Динамо" (Санкт-Петербург) – 4:3 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)

Голы: Жуков – 15 (Павликов), 8:31 – 1:0. Дыняк – 31 (Чернов, Налетов), 23:22 – 1:1. Назаревич – 23 (Ельшанский, Кудрявцев), 33:08 – 1:2. Червоненко – 17 (Бондырев, Горячев), 35:20 – 2:2. Полунин – 2 (Гизатуллин, Алексеев), 36:33 – 3:2. Назаревич – 24 (Шепитько), 44:18 – 3:3. Полунин – 3 (Алексеев), 60:37 – 4:3.

Вратари: Коновалов – Устименко.

Судьи: Голышев, Тютнев.

16 февраля. Ярославль. СК ХК "Локомотив".

"ХК Рига" (Рига) – "МХК Спартак" (Москва) – 2:9 (1:2, 0:3, 1:4)

Голы: Синегубов – 3 (бол., Федоров, Бергманис), 13:23 – 1:0. Авксентьев – 3 (Кузьменко), 14:21 – 1:1. Круженков – 12 (Е. Белов, Кузьменко), 18:21 – 1:2. Кравченко – 13 (Сорокин, Шалагин), 21:46 – 1:3. Ревацкий – 10 (Сходцев, Звягин), 24:38 – 1:4. Леванов – 7 (Ревацкий, Легалин), 38:58 – 1:5. Авксентьев – 4 (Кузьменко, Круженков), 46:20 – 1:6. Ревацкий – 11 (Легалин), 47:45 – 1:7. Булимов – 7 (бол., Розанов, Жолобов), 51:55 – 1:8. Кузьменко – 11 (бол., Круженков), 52:52 – 1:9. Попов – 3 (бол., О. Берзиньш), 58:09 – 2:9.

Вратари: Рауза (Ворис, 52:52) – Синегубкин.

Судья: Самарин.

16 февраля. Пиньки. Инбокс-Холл.

"Куньлунь Юниор" (Пекин) – "Чайка" (Нижний Новгород) – 5:6 ОТ (2:2, 3:1, 0:2, 0:1)

Голы: Шепелев – 6 (Козлов, Клопов), 6:55 – 0:1. Платонов – 10 (Пашков), 7:22 – 0:2. Стрижов – 16 (Хуан Цяньи), 15:41 – 1:2. Сето – 1 (Инь Руди, Цуриков), 18:20 – 2:2. Сето – 2 (Инь Руди, Жохов), 25:37 – 3:2. Жохов – 4 (мен., Забабурин), 31:04 – 4:2. Коломаров – 14 (Клопов), 33:45 – 4:3. Сето – 3 (Цуриков), 38:32 – 5:3. Коломаров – 15 (Платонов), 44:41 – 5:4. Клопов – 18 (Жилов, Пашков), 59:59 – 5:5. Платонов – 11 (Козлов, Томилов), 64:03 – 5:6.

Вратари: Мельдер – Кожокарь (Иноземцев, 25:37, Кожокарь, 40:00, 58:26 – 59:23, 59:46 – 59:59).

Судьи: Овчинников, Потапов.

16 февраля. Рига. Центр спортa.