"Спартак" забросил 7 шайб "Куньлунь Юниору"

"Спартак" обыграл "Куньлунь Юниор" в матче регулярного чемпионата МХЛ - 7:4. В других встречах "Тюменский легион" разгромил "Алтай", а питерское "Динамо" забросило 6 безответных шайб "Чайке".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Ладья" (Тольятти) - "Ирбис" (Казань) - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Журавлев - 9 (бол., Цуканов), 25:57.

Вратари: Никоноров (59:09) - Минегалиев.

"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 2:7 (0:2, 0:2, 2:3)

Голы: Леваков - 8 (Чекмарев, Пылаев), 19:29 - 0:1. Филиппов - 1 (Волков), 19:52 - 0:2. Чекмарев - 10 (Пылаев), 30:25 - 0:3. Пленкин - 11 (Воробьев), 32:41 - 0:4. Дзедаев - 23 (Волков), 46:23 - 0:5. Чекмарев - 11 (Кирилов ), 47:16 - 0:6. Е. Брютов - 8 (Волков, Дзедаев), 52:18 - 0:7. Синицын - 6 (Писмаркин), 55:29 - 1:7. Шапошников - 11 (бол., Вакуленко), 59:26 - 2:7.

Вратари: Шутов (Нурек, 47:16) - Гущин.

"Снежные барсы" (Астана) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 1:6 (0:1, 1:2, 0:3)

Голы: Морозов - 9 (Денисевич, Юшкевич), 10:29 - 0:1. Мелихов - 11 (Мусабаев), 21:03 - 1:1. Морозов - 10 (бол., Гайдеик, Еркин), 33:02 - 1:2. Яремчук - 16 (Дроздецких), 38:20 - 1:3. Еркин - 23 (мен., Башкиров), 45:45 - 1:4. Кондрашин - 1 (К. Попов, Башкиров), 55:05 - 1:5. Гайдеик - 23 (бол., Анохин, Еркин), 56:16 - 1:6.

Вратари: Прокофьев (Каратаев, 54:55) - Кузмаул.

"Чайка" (Нижний Новгород) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)

Голы: Дыняк - 34, 4:38 - 0:1. Назаревич - 28 (Кудрявцев, Барабанов), 16:40 - 0:2. Баранов - 10 (бол., Дыняк, Жиляков), 20:53 - 0:3. Назаревич - 29 (Васин), 22:33 - 0:4. Шепитько - 9 (бол., Ельшанский, Назаревич), 35:35 - 0:5. Назаревич - 30 (Налетов, Андреев), 46:10 - 0:6.

Вратари: Кожокарь (Иноземцев, 22:33) - Масленников.

"Локо" (Ярославль) - "Красная Армия" (Москва) - 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Крашенинников - 20 (Подлубошнов, Исхаков), 3:22 - 0:1. Гизатуллин - 15 (Цыганов, Лисин), 7:50 - 1:1. Назаров - 9 (бол., Комиссаров, Ртищев), 13:42 - 1:2. Аноховский - 21 (Громов, Слепец), 23:08 - 2:2.

Победный буллит: Денисенко.

Вратари: Коновалов - Корепанов.

"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - "Крылья Советов" (Москва) - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Бринкман - 2 (бол., Мишкин), 7:13 - 1:0. Мешков - 12, 18:45 - 1:1. Глущенко - 9 (мен., Яковлев), 22:29 - 2:1. Сахокия - 3 (бол., Кривошеев, Куянов), 28:38 - 3:1. Тюнеев - 26 (Шляхтов, Мишкин), 57:25 - 4:1.

Вратари: Пантелеев - Трещалин (Кадочников, 28:38).

"Алмаз" (Череповец) - "Динамо" (Москва) - 3:4 ОТ (0:0, 2:3, 1:0, 0:1)

Голы: Панкратов - 21 (мен., Долгушкин), 23:09 - 0:1. Орлов - 7 (Грачев, Колесников), 23:53 - 1:1. Круглов - 12, 26:07 - 1:2. Егоров - 3, 26:28 - 1:3. Колесников - 20 (Грачев), 37:04 - 2:3. Бакулин - 6 (Жирнов, Хабаров), 47:01 - 3:3. Грищенко - 2 (Андреев, Муранов), 61:39 - 3:4.

Вратари: Тяпкин (Мочалов, 26:28) - Райко.

"Атланты" (Мытищи) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Полуэктов - 12 (мен.), 5:14 - 1:0. Полуэктов - 13 (Ващук), 27:45 - 2:0. Морозов - 15 (Бедняков, Шугаев), 32:13 - 3:0.

Вратари: Шугаев - Лысенков (58:32).

"Рига" - "Капитан" (Ступино) - 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)

Голы: Семыкин - 8 (Русаков, Капкин), 16:14 - 0:1. Зиле - 4 (бол., Д. Берзиньш, Хомяков), 20:23 - 1:1. Синегубов - 5 (бол., Хомяков, Трасташенков), 21:27 - 2:1. Хомяков - 16 (Сварс), 23:24 - 3:1. Д. Берзиньш - 8 (мен.), 25:43 - 4:1. Дорофеев - 4 (бол., Семыкин, Капкин), 32:39 - 4:2. Карклс - 4 (Федоров), 59:36 - 5:2.

Вратари: Ворис - П. Куликов.

"Куньлунь Юниор" (Пекин) - "Спартак" (Москва) - 4:7 (2:0, 1:3, 1:4)

Голы: Ван Цзин - 2 (Жохов, Крутий), 11:45 - 1:0. Крутий - 32 (бол., Забабурин, Калейниковас), 12:56 - 2:0. Сходцев - 3 (Кравченко, Шалагин), 23:31 - 2:1. Свобода - 14 (Стрижов), 28:57 - 3:1. Шалагин - 31 (бол., Волков, Сорокин), 34:24 - 3:2. Первов - 18, 39:53 - 3:3. Кравченко - 16 (Е. Белов), 41:46 - 3:4. Свобода - 15 (Хуан Цяньи, Харинов), 44:33 - 4:4. Круженков - 13, 46:56 - 4:5. Шалагин - 32 (Сорокин), 47:27 - 4:6. Волков - 5 (бол., Кравченко, Шалагин), 53:09 - 4:7.

Вратари: О'Брайен - Сковронский.