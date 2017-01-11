"Спартак" второй день подряд обыграл "СКА-1946" с одинаковым счетом

"Спартак" в матче регулярного чемпионата МХЛ обыграл в овертайме "СКА-1946". Примечательно, что вчерашний поединок команд завершился с таким же счетом и также в овертайме. Питерцы, несмотря на потерю очков, продолжают лидировать в Западной конференции.

Самым результативным матчем игрового дня стала встреча "Амурских тигров" и питерского "Динамо". Клуб из Северной столицы взял верх в серии буллитов со счетом 7:6.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Амурские тигры" (Хабаровск) - "Динамо" Спб (Санкт-Петербург) - 6:7 Б (2:2, 3:1, 1:3, 0:0, 0:1)

Голы: Крутий - 17 (Шабуров), 3:11 - 1:0. Ельшанский - 6 (Куракин, Зеленков), 4:36 - 1:1. Зеленков - 10, 14:55 - 1:2. Науменко - 7 (Михасенок), 19:08 - 2:2. Михасенок - 9 (Крутий, Букарев), 21:50 - 3:2. Крутий - 18 (бол., Шабуров), 23:21 - 4:2. Кармашков - 2 (Шабуров, Крутий), 29:03 - 5:2. Дыняк - 6 (бол., Жабреев, Михайлов), 34:51 - 5:3. Зеленков - 11 (Назаревич, Куракин), 42:58 - 5:4. Букарев - 6 (Карпусь, Заседа), 43:17 - 6:4. Зеленков - 12 (бол., Куракин, Назаревич), 48:15 - 6:5. Куракин - 16 (Жабреев, Михайлов), 49:53 - 6:6.

Победный буллит: Зеленков.

Вратари: Боярчук - Масленников (Устименко, 23:21, 49:46 - 49:53).

"Тайфун" (Уссурийск) - "Атланты" (Мытищи) - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Чернов - 11 (Шуркалов, Стрелковских), 1:43 - 1:0. Ермаков - 8 (Т. Иванов), 39:28 - 1:1. Шинкаренко - 8 (мен., Сидорин), 57:43 - 1:2.

Вратари: Грошев (59:49) - Сидорин.

"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - "Русские витязи" (Чехов) - 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Голы: Чернов - 4 (Сорокин), 2:02 - 1:0. Гончаров - 4 (бол., Егоров), 11:10 - 1:1. Селютин - 16 (Яровой, Куянов), 25:05 - 2:1. Ануфриев - 1 (Шевченко, Горохов), 25:54 - 2:2. Пенышкин - 3 (бол., Шикун, Хусаинов), 35:50 - 2:3. Маняхин - 1 (Сорокин, Зубковский), 43:15 - 3:3. Ануфриев - 2 (Варламов), 57:34 - 3:4.

Вратари: Дмитриев (58:48) - Дорожко.

"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Реактор" (Нижнекамск) - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы: Бекетаев - 5 (Вакуленко), 21:05 - 1:0. Тимиров - 13 (Паюл, Шафигуллин), 21:32 - 1:1. Набиуллин - 14 (Дзедаев, Чабатов), 32:40 - 1:2.

Вратари: Шутов (59:03) - Коротаев.

"Снежные барсы" (Астана) - "Спутник" Алм (Альметьевск) - 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Ар. Ананичев - 12 (Медведев), 47:13 - 1:0. Мухутдинов - 2 (бол., Зарипов, Угаров), 52:46 - 1:1.

Победный буллит: Муратов.

Вратари: Леонтьев - Минегалиев.

"Сарматы" (Оренбург) - "Ирбис" (Казань) - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Самсонов - 14 (Хакимзянов, Шабанов), 19:40 - 0:1. Расулов - 14 (п.в., Самсонов, Насыбуллин), 59:28 - 0:2.

Вратари: Сергеев (58:24 - 59:28) - Каляев.

"Тюменский легион" (Тюмень) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Голы: Локтев - 13 (бол., Лапин, Денисенко), 6:49 - 0:1. Локтев - 14 (мен., Бахтин, Денисенко), 34:20 - 0:2. Ткаченко - 16 (Локтев), 35:37 - 0:3. Молофеев - 15 (Ткаченко, Михайлов), 39:47 - 0:4. Богуш - 10 (Коротков), 57:07 - 0:5.

Вратари: Дремин - Шарапов.

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - МХК "Спартак" (Москва) - 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Розанов - 12 (Клепко, Леванов), 21:32 - 0:1. Платонов - 7 (Тришин), 23:51 - 0:2. Барабанов - 13 (бол., Нестеров), 34:00 - 1:2. Овечкин - 4 (Басистый), 44:24 - 2:2. Лапшов - 5 (Ревацкий, Сходцев), 63:18 - 2:3.

Вратари: Мельничук - Лысенков.